¿Maluma y Natalia Barulích se casaron a escondidas? Esto fue lo que dijo el cantante [VIDEO y FOTOS]

Maluma está dando la hora. No solo atraviesa por uno de sus mejores momentos en el aspecto musical (tras su elección para cantar la versión español de uno de los temas del Mundial Rusia 2018 y el videoclip de su canción ‘El Préstamo’ arrasa en YouTube) sino que en el sentimental tampoco le va mal.



Durante su reciente visita a Nueva York, Maluma habló sobre el rumor de que se casó a escondidas con su novia, la modelo de origen cubano-croata Natalia Barulích, a raíz de la difusión de una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que se ve las manos de ambos entrelazadas luciendo un anillo cada uno.



No pasó mucho tiempo para que la prensa mundial de espectáculos empezara a especular que el ‘Pretty Boy’ se pasó al bando de los casados pero el propio Maluma se encargó de desmentir el rumor, señalando que es demasiado joven para dar un paso tan importante como ese en su vida.



“Sería tan difícil que me casara a escondidas, eso sería como imposible pero no, por supuesto no, soy muy joven y hay muchas cosas qué vivir, que tengo que seguir pasando. Mi juventud viene acompañada de mucho trabajo y creo que es una de mis prioridades en este momento”, precisó el intérprete de ‘Felices los 4’ en entrevista con Telemundo.



Maluma se prepara para un 2018 muy movido ya que en los próximos días comenzará con la gira promocional de su nuevo álbum F.A.M.E., con la que recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y algunos países de Europa como España, donde tiene conciertos programados para septiembre en ciudades como Barcelona y Madrid.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.