Maluma confirmó lo que era un secreto a voces: ¡Natalia Barulích y él son pareja! [VIDEO y FOTOS]

Luego de que salieran a la luz unas fotos suyas en las que se le veía en actitudes cariñosas con la modelo cubano-croata Natalia Barulích, Maluma finalmente confirmó lo que era un secreto a voces: que entre ambos hay algo más que una amistad.



“¿Quién es la muchacha bonita que se fue con Maluma a la nieve?”, le preguntaron al 'Pretty Boy' en el programa Despierta América, a lo que respondió bromeando: “No sé. Que me digan, que cuenten”.



“Ella es Natalia Barulích. Estoy saliendo con ella. Es una niña muy especial, muy bonita. Nos queremos mucho. Estamos comenzando una relación. Por primera vez, puedo hablar del tema antes de las cámaras”, señaló Maluma.



Maluma confirmó su noviazgo con Natalia Barulích

Si bien no le gusta hablar de su vida privada, Maluma dijo que le “encanta” que sus seguidores lo vean “como un ser humano común y corriente” que tiene el derecho a enamorarse tras la difusión de las fotografías con Natalia Barulích en Italia.



El romance entre Maluma y Natalía Barulích habría iniciado en noviembre pasado tras varios meses de salidas en secreto y la asistencia de ambos a la gala The Global Gift Gala, organizada por Eva Longoria, para ayudar a las víctimas del terremoto en México.



Maluma y Natalía Barulích se reencontraron nuevamente en Milán donde el cantante colombiano cerró el prestigioso desfile de Dolce & Gabbana y también la pegó de paparazzi con una fotógrafa que no lo dejaba respirar ni un segundo.

