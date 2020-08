Natalia Barulích se volvió tendencia en las últimas horas en Twitter después que Maluma cerrara su cuenta de Instagram debido a una supuesta burla de Neymar al cantante debido a su separación con la modelo, quien lo habría dejado para estar con la estrella del PSG.

Muchas fueron las mujeres que estuvieron con Maluma como Belinda, Ariadna Gutiérrez y Susana Rentería, entre otras; pero el cantante colombiano nunca las ‘oficializó’ como sí lo hizo con Natalía Barulích, a quien presentó entre su círculo más cercano de amigos en 2018, luego que lo ampayaran con la cubana-croata.

Natalia Barulích es una de las modelos más importantes del momento. Ha colaborado con importantes marcas a nivel mundial y ha aparecido en videos musicales de reconocidos artistas. En Instagram es toda una celebridad, pues cuenta con 2.9 millones de seguidores.

Aunque el cantante y la ahora pareja de Neymar gritaron su amor, esto habría llegado a su fin en 2019 debido a que la modelo lo consideraba con una relación “tóxica”, sin embargo, Maluma siempre tuvo palabras de halago.

El pasado 13 de enero Natalia Barulích cumplió 28 años y el intérprete de ‘Felices los 4′ le mandó un saludo en su cuenta de Instagram: “Feliz Cumpleaños a una de las mejores mujeres que he conocido en mi vida, tu forma de ser y de amar son imposibles de encontrar en este mundo. HBD!”.

En ese entonces, la relación entre el cantante colombiano y la modelo cubano croata habría finalizado en buenos términos, aunque se dio en medio de rumores de infidelidad de la también DJ con el futbolista Neymar.

Posteriormente, Maluma fue fotografiado besándose con la modelo rusa Vivien Rubin en Aspen, Colorado (Estados Unidos), lugar donde viajó el músico para vacacionar tras Año Nuevo. El intérprete de “HP” y Rubin no han confirmado si mantienen un romance hasta el momento.

Por su lado, Natalia Barulích señaló en diciembre del 2019 que la ruptura con Maluma -tras dos años de relación- no se dio por alguna infidelidad. “No hay mala onda entre nosotros. No hay odio. Tuvimos una relación hermosa, pero ahora debo enfocarme en mí y en mi trabajo”, comentó.

NEYMAR Y NATALIA BARULÍCH EN SESIÓN DE FOTOS

En mayo pasado Neymar y Natalia Barulích posaron para la revista GQ para su versión de Rusia. Aunque ninguno ha declarado que mantienen una relación después que el brasileño le habría dedicado su misma canción a Maluma, esto solo confirmaría el rumor.

La química que exhibía la pareja de famosos parecía ser la intención de la modelo para poder formalizar su relación con el atacante de la selección de Brasil y este fue el primer paso.

De momento, Maluma cerró su cuenta de Instagram y las publicaciones de la modelo en la red social son comentadas con ‘Hawái', lo que hace que muchos vayan a ver el video y le den más vistas.

LA BURLA DE NEYMAR A MALUMA

Maluma cerró abrúptamente su cuenta en Instagram ante la ola de burlas que habría desatado el video viral de Neymar cantando su más reciente éxito ‘Hawái’. Al reggaetonero no le habría gustado que el astro brasileño use su canción en la celebración de su pase a la final de la Champions tras la polémica desatada en torno a su separación de Natalia Barulích, quien lo habría dejado para estar con la estrella del PSG.

Los hinchas y seguidores de Neymar no dudaron en compartir en cadena el video donde se le ve al futbolista interpretando parte de la canción de Maluma y esto provocó tal molestia en el colombiano, quien no soportó el bullying mediático en redes sociales y optó por cerrar su cuenta en la famosa red social.

Pero más allá de las burlas por la canción, tal parece que al reggaetonero no le gustó que le lleguen miles de mensajes en el que señalan que Neymar le quitó la novia, pues tras el fin de su relación con la modelo de su videoclip ‘Felices los cuatro’, a la bella joven se le vio muy cariñosa con la estrella del PSG.

Los jugadores del PSG cantando Hawai mientras celebran, canción de Maluma dedica a su ex, actual novia de Neymar 😆 pic.twitter.com/oXL5r30kdS — Gusta Sagastume (@elgustasp) August 19, 2020

NEYMAR ES EL NUEVO ICARDI

Después que Maluma cerrara su cuenta de Instagram debido a una supuesta burla de Neymar al cantante debido a su separación con Natalia Barulích, quien lo habría dejado para estar con la estrella del PSG, los memes comenzaron a difundirse en redes sociales comparando al astro brasileño con Mauro Icardi.

Los usuarios viralizaron un video en el que Neymar y sus compañeros del PSG entonan el sencillo del colombiano a todo pulmón, esto en el marco de la celebración de la última victoria del equipo francés. El pasado 18 de agosto le ganó al Leipzig de Alemania con un marcador de 3-0.

Muchos usuarios comentaron que era muy irónico que Neymar cantara ‘Hawái’, pues lo más seguro era que estuviera dedicada a él y a su actual novia.

Otros usuarios en Twitter se percataron que Neymar estaba al lado de Mauro Icardi cuando estaban interpretando la canción del colombiano debido a lo sucedido con Maxi López y Wanda Nara en su momento, en donde el jugador argentino le quitó la novia al exatacante del Torino.