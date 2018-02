¿Maluma consentirá a Natalia Barulích por San Valentín con su idea de la cita perfecta? [VIDEO y FOTOS]

A fines de enero pasado, Maluma confirmó lo que era un secreto a voces: su noviazgo con la modelo cubano-croata Natalia Barulích, con quien fue ‘ampayado’ en actitudes más que cariñosas en Italia.



Hoy, en plena celebración de San Valentín, ¿ el artista colombiano tendrá preparado algo especial para su sensual pareja? La respuesta a esta pregunta yace en la misma entrevista que Malumaofreció a Telemundo hace unas semanas.



En dicha ocasión Maluma dio sus consejos para una cita perfecta por San Valentín, quizá pensando en ese momento lo que planeaba hacer para consentir a Natalia Barulích sacando a relucir su lado más romántico.



Maluma confirmó su noviazgo con Natalia Barulích

“Sería lindo salir y tener una bonita cena. Soy una persona muy romántica así que le añadiría una botella de champán y unas rosas”, dijo Maluma, con una sonrisa muy coqueta y sentado de una forma muy relajada.



Por el momento sabemos que Maluma ha cambiado sus costumbres hacia sus fanáticas para quizá no incomodar a Natalia Barulích, ya que era algo habitual que en sus conciertos besara a algunas admiradoras. Pero eso ya quedó en el pasado.



Maluma también comentó sobre su pasión por el fútbol y contó cómo celebra los goles de la selección de Colombia. “Me aloco. No puedo celebrar aquí porque voy a romper todo pero amo celebrar, amo los deportes, amo el fútbol”, dijo.



“Solía jugar al fútbol y lo hice por largo tiempo. Amo el fútbol y quizá me canse (de celebrar los goles de la selección de Colombia) de tanto saltar y romper todas estas luces”, añadió el intérprete de ‘Felices los 4’.

