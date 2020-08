Después que Maluma cerrara su cuenta de Instagram por las supuestas burlas de Neymar y sus compañeros en el PSG por su expareja Natalia Barulich, quien ahora está con el astro brasileño, el cantante volvió a la red social con un mensaje para todos sus fans.

El intérprete colombiano publicó un video en el que está con diferentes exponentes del género urbano como Yomo, Ñejo, The Rude Boyz, entre otros. En las imágenes, los cantantes conversan acerca del nuevo disco de Maluma, el cual grabó durante la pandemia.

Al final del clip, se le escucha decir a Maluma: “Hay una cosa que es que Papi Juancho y Maluma Baby apenas está empezando”. En la descripción del video, el colombiano escribió que realizará un Instagram Live para hablar con sus fans.

Aún se desconoce por qué cerro su Instagram, sin embargo, el intérprete de ‘Felices 4 los cuatro’ también mando un mensaje a través de sus historias de la red social: “Hay muchas cosas que aclarar”, concluyó con una foto poniendo el dedo medio.

¿QUIÉN ES NATALIA BARULICH, LA EXNOVIA DE MALUMA?

Muchas fueron las mujeres que estuvieron con Maluma como Belinda, Ariadna Gutiérrez y Susana Rentería, entre otras; pero el cantante colombiano nunca las ‘oficializó’ como sí lo hizo con Natalia Barulich, a quien presentó entre su círculo más cercano de amigos en 2018, luego que lo ampayaran con la cubana-croata.

Natalia Barulich es una de las modelos más importantes del momento. Ha colaborado con importantes marcas a nivel mundial y ha aparecido en videos musicales de reconocidos artistas. En Instagram es toda una celebridad, pues cuenta con 2.9 millones de seguidores.

Aunque el cantante y la ahora pareja de Neymar gritaron su amor, esto habría llegado a su fin en 2019 debido a que la modelo lo consideraba con una relación “tóxica”, sin embargo, Maluma siempre tuvo palabras de halago.

El pasado 13 de enero Natalia Barulich cumplió 28 años y el intérprete de ‘Felices los 4′ le mandó un saludo en su cuenta de Instagram: “Feliz Cumpleaños a una de las mejores mujeres que he conocido en mi vida, tu forma de ser y de amar son imposibles de encontrar en este mundo. HBD!”.

En ese entonces, la relación entre el cantante colombiano y la modelo cubano croata habría finalizado en buenos términos, aunque se dio en medio de rumores de infidelidad de la también DJ con el futbolista Neymar.

Posteriormente, Maluma fue fotografiado besándose con la modelo rusa Vivien Rubin en Aspen, Colorado (Estados Unidos), lugar donde viajó el músico para vacacionar tras Año Nuevo. El intérprete de “HP” y Rubin no han confirmado si mantienen un romance hasta el momento.

Por su lado, Natalia Barulich señaló en diciembre del 2019 que la ruptura con Maluma -tras dos años de relación- no se dio por alguna infidelidad. “No hay mala onda entre nosotros. No hay odio. Tuvimos una relación hermosa, pero ahora debo enfocarme en mí y en mi trabajo”, comentó.

NEYMAR Y NATALIA BARULICH EN SESIÓN DE FOTOS

En mayo pasado Neymar y Natalia Barulich posaron para la revista GQ para su versión de Rusia. Aunque ninguno ha declarado que mantienen una relación después que el brasileño le habría dedicado su misma canción a Maluma, esto solo confirmaría el rumor.

La química que exhibía la pareja de famosos parecía ser la intención de la modelo para poder formalizar su relación con el atacante de la selección de Brasil y este fue el primer paso.

De momento, Maluma cerró su cuenta de Instagram y las publicaciones de la modelo en la red social son comentadas con ‘Hawái’, lo que hace que muchos vayan a ver el video y le den más vistas.