¿Qué piensa Maluma de casarse y tener hijos? ¡Atenta a su respuesta, Natalia Barulich! [VIDEO y FOTOS]

A pesar que ha expresado en más de una ocasión su “amor a pruebas de balas” hacia Natalia Barulich, Maluma aún no piensa en el matrimonio ya que sigue enfocado en su carrera como uno de los exponentes de la música urbana más importante del momento.



Y es que a medida que Malumaacumula popularidad con sus éxitos , el interés por su vida personal ha crecido exponencialmente, en concreto todo lo referente a su estado civil luego de confirmar su relación con la exuberante modelo cubano-croata.

Si bien Natalia Barulich ha acudido a varios de los conciertos de Maluma sin tratar de pasar desapercibida y en un par de ellos incluso hasta se besó apasionadamente con él frente al público, el intérprete de ‘Felices los 4’ dejó claro que no quiere sentar cabeza.



“Ahora soy feliz. Estoy viviendo mi vida, eso es lo importante. Soy demasiado joven para pensar en casarme o tener hijos. Estoy muy concentrado: mi familia y mi carrera son lo más importante en la actualidad”, aseguró Maluma en una entrevista a la revista Haute Living citada por Caracol TV.

Esta respuesta genérica de Maluma supone una forma muy inteligente de no desilusionar toda su legión de seguidores –la mayoría mujeres– que han caído rendidos ante su carisma y evidente atractivo físico.



Y más aún, Maluma reconoce que le gusta enloquecer a su base de admiradores con su tradición de subir al escenario a algunas afortunadas del público que asiste a sus conciertos y cantarles casi al oído sus temas.

“Tengo que ser honesto y realista, me encanta. Sería muy mala señal que sucediera justo lo contrario. Es maravilloso que venga a Estados Unidos y en mis conciertos vea a personas de distintos países. Soy muy consciente de todo ese amor y me siento muy, muy afortunado porque creo que he nacido para esta carrera”, finalizó.

