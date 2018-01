River Plate está muy cerca de concretar el fichaje de Juan Fernando Quintero, una de las figuras de la selección de Colombia que dirige José Néstor Pekerman y que ha demostrado ser el socio ideal del habilidoso James Rodríguez. También da la casualidad que es “hermano” de Maluma.



¿Pero qué acaso Maluma no solo tenía una hermana? Tranquilos, sobrin@s, que este futbolista cuya carrera lo llevó a jugar al Viejo Continente y volvió a brillar en su país solo resulta ser su mejor amigo y lo conoce desde que era adolescente, cuando el artista colombiano soñaba en convertirse en una estrella del balompié.



Juan Luis Londoño, como era conocido Maluma antes de alcanzar el estrellato, jugó en las divisiones inferiores de Atlético Nacional de Medellín hasta los 16 años cuando decidió colgar los botines y dedicarse a la música. Justamente en un partido de juveniles contra Envigado conoció a Quintero y el resto es historia.



"MR Pecueca", el apodo que le puso Juan Fernando Quintero a Maluma

Pese a que ambos siguieron distintos caminos, el vínculo nunca se rompió. Tanto el jugador como el cantante suelen subir fotos juntos en las redes sociales y se catalogan como “hermanitos de otras madres”. Incluso, él fue el difusor del “apestoso” secreto de Maluma pero como grandes amigos que son, todo quedó perdonado.



Es más, fue el propio Maluma el que hizo incursionar a Juan Fernando Quintero dentro del mundo de la música. Hace cuatro años, durante una grabación, lo puso frente a los micrófonos. “Era muy grosera la canción. Se llamaba algo así como Te lo meto”, reconoció el volante, sobre una canción que (afortunadamente) nunca salió a la luz.



Su hermano de la vida luego le presentó al puertorriqueño Luigi 21 Plus, con quien grabó una canción llamada "No te enamores", tema que quedó incluido en el disco Back to Basics. Pese a sus conocidas incursiones musicales, el futbolista ha señalado que estas no se harán públicas hasta el 2024.



Conoce a Juan Fernando Quintero

Quintero, cuyo pase pertenece al Porto de Portugal, actualmente no tiene lugar en el club y anda en busca de continuidad. El volante creativo surgió de Envigado, luego pasó a Atlético Nacional y con 20 años fue vendido al Pescara de Italia, donde tuvo un elevado rendimiento, y desde allí fue al club lusitano.



Su pase fue tasado en 10 millones de euros y hasta su compatriota Radamel Falcao lo pedía como compañero en el Mónaco francés pero al parecer estas negociaciones no llegaron a buen puerto. River Plate planea aprovechar esta situación y se han mostrado dispuestos a ‘romper el chanchito’ para hacerse con sus servicios.

