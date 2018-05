Maluma rompe su silencio sobre la broma que muchos de sus fans consideraron como una burla [VIDEO y FOTOS]

Días después de la broma que muchos de sus seguidores consideraron como una burla hacia ellos, Maluma finalmente se pronunció al respecto y aclaró la situación que causó gran revuelo en las redes sociales .



“Yo los amo y sin ellos (los fanáticos) nada de esto sucedería. Me encanta compartir tiempo con ellos. Soy de ese tipo de artistas que me gusta abrazar y me gusta sentir la energía de mis fanáticos”, dijo Maluma a la prensa.

“Siento que eso es bien importante para mí y para mi carrera, estar muy conectados con ellos porque definitivamente ellos son los que mandan. Si no fuera por ellos no estaría acá”, añadió el intérprete de ‘Felices los 4’.



De acuerdo a una fuente de People en Español , el fotógrafo de Maluma fue quien compartió el polémico video en las redes sociales del artista colombiano. “Ellos grabaron el video pero no fue para agredir o burlarse de las fans”, agregó.

Y para demostrar lo importante que son sus seguidores para él y que no tuvo ninguna intención de burlarse de ellos, Maluma compartió por más de cinco horas con varios de ellos en un Meet & Greet realizado en Los Angeles.



“Me siento muy feliz, tanto con cariño de todas las personas que vinieron a tomarse fotos conmigo y a pasarla bien un rato”, comentó Maluma , cuya gira F.A.M.E. (que lleva el mismo nombre de su nuevo disco) está por terminar en Estados Unidos.

