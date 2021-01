Maluma ha demostrado más de una vez su amor por la tierra que lo vio nacer y esta vez sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con una atrevida fotografía que publicó -según indicó- desde su natal Medellín.

En la imagen en blanco y negro vemos al intérprete de “Hawái” luciendo un apretado jean mientras tiene los brazos levantados, sosteniendo el polo que se está quitando, dejando a la vista su bien trabajado abdomen.

“Pretty boy o dirty boy?”, escribió Maluma junto a la instantánea que en menos de 24 hora ha logrado acumular más de un millón 370,000 “Me gusta” y ya superó los 16,000 comentarios en los que sus fans lo llenan de halagos.

“Quieres ser mi novio? Pretty o dirty, lo que seas a mi me vale”, “Si te tengo, tendría los dos en uno solo, Maluma baby”, “Angel o demonio? de las dos formas me gusta”, son algunos de los mensajes que se puede leer en los comentarios.

Maluma se encuentra en Colombia desde hace algunas semanas e incluso recibió el Año Nuevo ahí. Es más, el artista decidió terminar el 2020 lanzando el tema “Medallo City”, tema que llegó acompañado de un impresionante videoclip.

En la canción, que tiene un ritmo entre reguetón y salsa, el colombiano busca revalorar las raíces de la ciudad que lo vio nacer, y alza la voz para decir que tiene muchas cosas aún por descubrir. El video fue grabado en las principales calles de Medellín, incluida la torre Coltejer.

