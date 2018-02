Maluma quiere cantar con Selena Gómez pero ella lo sigue dejando en visto [VIDEO y FOTOS]

El año pasado, los seguidores de Maluma y Selena Gomez se sorprendieron al saber que ambos artistas habían comenzado a seguirse en redes sociales y muchos empezaron a especular sobre una supuesta colaboración entre ambos.



Estos rumores comenzaron a cobrar fuerza cuando la cantante estadounidense usó el título de una canción del colombiano para ilustrar una de las imágenes que compartió a través de su cuenta de Instagram.



Todo parecía encajar ya que Maluma preparaba el lanzamiento de su nuevo álbum F.A.M.E., que cuenta con la participación de varios artistas internacionales y promocionará con una gira por varias ciudades de Estados Unidos.



Maluma pasó el susto de su vida | MalumaVlogs

Sin embargo, los meses comenzaron a pasar sin que surgiera ninguna pista o anuncio acerca de ese supuesto dueto y ahora Maluma ha querido explicar personalmente sobre la propuesta, que todavía sigue en pie.



“Selena, por favor, ¿cómo estábamos?”, exclamó Maluma en entrevista con el portal Entertainment Tonight para luego señalar que estuvo en contacto con la intérprete de Love You Like A Love Song, pero algo ocurrió en el camino.



“Le dije que quería hacer algo con ella, y no sé por qué se paralizó todo. No sé, ella estaba trabajando en su álbum... pero sería un placer tener la oportunidad de trabajar con ella”, añadió el artista colombiano.



El intérprete de Felices los 4 dijo que también le encantaría hacer colaboraciones con Ariana Grande, Justin Bieber, Justin Timberlake y Bruno Mars, por nombrar algunos. ¿Logrará materializar algunas de estos duetos de ensueño?

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.