¿Maluma y su dueto con Selena Gómez nunca se concretó por culpa de Justin Bieber? [VIDEOS y FOTOS]

Maluma sin duda vive uno de sus mejores momentos. No solo está feliz por su relación con la modelo cubano-croata Natalia Barulích sino que está próximo a lanzar su álbum F.A.M.E. y una posterior gira promocional. Sin embargo, no todo es color de rosa para el cantante colombiano.



Y es que los seguidores de Maluma siguen preguntándose qué fue de la colaboración que tenía planeada con la estadounidense Selena Gomez, con quien había comenzado a contactarse por redes sociales y se esperaba que participara en uno de los temas de su nueva producción discográfica.



Incluso ni el mismo Maluma sabe el verdadero motivo del silencio de Selena Gomez. A principios de mes, en una entrevista al programa ‘Entertainment Tonight’ en Los Ángeles, el cantante colombiano habló personalmente sobre este proyecto artístico, el cual todavía sigue en pie.



Concierto de Maluma en Campeche, México | F.A.M.E. Tour 2018 | MalumaVlogs

“Selena (Gomez), por favor, ¿cómo estábamos?”. Le dije que quería hacer algo con ella, y no sé por qué se paralizó todo. No sé, ella estaba trabajando en su álbum... pero sería un placer tener la oportunidad de trabajar con ella”, dijo el artista colombiano sobre su intención de cantar con la intérprete de Love you like a love song.



Sin embargo, el tiempo pasó sin que surgiera alguna pista o anuncio acerca de este supuesto dueto pero el verdadero motivo de la aparente cancelación del proyecto entre los intérpretes de ‘Felices los 4’ y ‘Bad Liar’ tendría nombre y apellido: Justin Bieber, con quien Selena Gomez habría retomado recientemente su relación.



Al parecer, según reportan diversos medios de la prensa de espectáculos estadounidense, Justin Bieber no le gustó para nada la relación que tenía Selena Gomez con Maluma en sus redes sociales y le habría prohibido volver a hablar con el artista colombiano para una colaboración musical. ¿Ustedes qué opinan, sobrin@s?

Justin Bieber y Selena Gomez en Laguna Beach antes del Día de San Valentín | TMZ

