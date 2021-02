Maluma ya tiene todo listo para su debut actoral en la película “Marry me”, junto a Jennifer Lopez y Owen Wilson. La producción, dirigida por Kat Coiro, llegará a la pantalla grande en mayo del 2021.

En una reciente entrevista con el programa “El Hormiguero”, el cantante colombiano confesó que este nuevo proyecto significa “un paso gigante en su carrera”.

“Hiciste una película con Jennifer Lopez que se llama ‘Marry me’, por lo que nos están contando, hasta Owen Wilson te ha felicitado y que te augura un futuro prometedor en Hollywood”, preguntó la conductora Nuria Roca a Maluma.

“Muchas gracias, de verdad ha sido un paso gigante en mi carrera. A mí la actuación me ha gustado desde que soy un niño. Tuve varias propuestas antes de ‘Marry me’, de varias personas, que querían trabajar en series u otra tipo de películas, pero siempre esperé que fuera el momento indicado”, comentó el intérprete de “Felices los 4”.

“Y llegó el proyecto con Jennifer Lopez, con Owen Wilson, es una comedia romántica, ya está a punto de salir, sale en mayo. Estamos contentos porque hemos tenido que cambiar muchísimo las fechas por el tema del COVID-19; sin embargo, es una película muy graciosa. Es un proyecto muy agradable”, añadió.

Por otro lado, Maluma habló sobre su experiencia de ser el primer hombre en protagonizar la portada de la revista Elle.

“Eso estuvo muy interesante, cuando recibí la propuesta no me lo podía creer porque, pues como saben, solo había mujeres y cuando me dieron la oportunidad de ser parte de este proyecto, pues, nada ,quedó para la historia: ser la primera portada de Elle. Yo agradecido con la gente que fue parte de esto”, puntualizó.

