En 2019, la agrupación Maná empezó un proyecto de relanzamiento de sus éxitos al lado de los artistas más sonados del momento. Empezaron con “Rayando el sol” y “No ha parado de llover”, ahora llegó el turno de una nueva versión de “Eres mi religión” al lado de Joy.

Este relanzamiento del tema con la integrante del dúo Jesse & Joy acompaña el proyecto de colaboraciones que Maná empezó con “Rayando el sol” al lado de Pablo Alborán y “No ha parado de llover” con el colombiano Sebastián Yatra.

Según catalogó el propio Fher de Maná, esta canción es “una de mis composiciones más espirituales” y fue incluida inicialmente en el álbum “Revolución de Amor” (2002). Además, significa una de las pocas y/o casi únicas colaboraciones que la banda ha realizado con mujeres.

“Estamos haciendo invitaciones a artistas de mucha calidad que musicalmente tengan mucho que aportar. La voz de Joy es divina y hubo muy buena química; las voces se nutren bien una con la otra y ella es una chava que además tiene mucha calidad en su color de voz y en la forma de expresar lo que está cantando. A nosotros personalmente nos encantó la versión, tiene esa onda, linda y muy espiritual. ¡Quedó de poca madre!”, aseguró Fher, líder de la banda, a través de un comunicado.

“La invitación para participar en ERES MI RELIGIÓN, nació de una llamada, me metieron en un chat con ellos y me preguntaron si me gustaría participar en esta nueva versión y por supuesto que la respuesta fue que sí. Para mí es un placer trabajar con estos tremendos talentos, MANÁ es un nombre que resuena en todo el mundo, es una banda ícono de este país”, añadió, por su parte, Joy.

Este nuevo tema de Maná llega acompañado de un videoclip que fue grabado en los Foros EPIC de la ciudad de México. La dirección del clip estuvo a cargo del cineasta Andrés Ibañez. En este video se representa el amor eterno a través de una pareja de bailarines, Ana Elisa Mena (primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza de México) y Roberto Rodriguez (primer solista de la Compañía Nacional de Danza).

