El actor y comediante mexicano Manuel ‘El Loco’ Valdés falleció este viernes a los 89 años y aunque fue una sorpresa para muchos que el hermano del reconocido Ramón Valdés dejara de existir, no lo fue para él, el ‘loquillo’ ya había preparado todo y compartió su última voluntad con sus parientes más cercanos.

Fue su nieto Iván, quien estuvo al lado de Manuel ‘El Loco’ Valdés durante sus últimos días de vida, quien contó que el querido cómico compartió con su familia su última voluntad y no solamente eso, si no que en ella el también padre del cantante y actor mexicano Cristian Castro incluyó al público de México.

Según se supo, ‘El Loco’ Valdés dejó instrucciones claras de lo que pasaría cuando él ya no esté y se las dejó indicadas a sus más allegados luego que sufriera su última crisis de salud hace unos meses y en la que se complicó todo y fue necesario entubarlo y drenar sus pulmones ya que se habían llenado de agua.

Iván relató que ‘El Loco’ Valdés ya tenía todo preparado, su última voluntad, testamento y demás para cuando él partiera. “Te pido un favor nada más: trata de mantener mi imagen lo más bonita posible. Lo más alegre, lo más jovial… Que la gente se acuerde de mí cuando estaba sano, que era la felicidad del hogar”, fue lo que le pidió el artista, según dijo Iván durante una entrevista al programa Ventaneando.

Al parecer el deseo de mantener su imagen sería lo más importante para el padre del cantante Cristian Castro, ya que, de acuerdo al nieto del famoso actor mexicano este no tenía bienes materiales ni económicos, y habría solicitado a sus familiares que no empiecen una pelea por dinero, pues no hay.

“Van a jurar que tengo millones, que la herencia, que no sé qué. Cuando se enteren que no tengo un centavo a mi nombre, se van morir”, fue lo que Iván Valdés relató sobre el ‘El Loco’ Valdés

Además, indicó que su abuelo ya había arreglado todos sus documentos para evitar pugnas entre la familia. El único ingreso económico que tenía el actor era la exclusividad vitalicia con la Televisa, dinero con el que pagaba su tratamiento médico. Como se sabe, el actor tuvo una fuerte recaída por un tumor cerebral que le extirparon en 2017.

Fallece Manuel ‘El Loco’ Valdés

México: fallece actor Manuel 'loco' Valdés