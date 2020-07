Manuel Medrano continúa rompiendo esquemas al presentar “CIELO”, su nueva canción resultado de la mezcla de disco, pop y funky, que cuenta con la colaboración del mítico productor neoyorquino Nile Rodgers. En comunicación con los medios peruanos, el cantante colombiano habló de sus proyectos e inicios, los mismos que se relacionan a las redes sociales.

Nació en Cartagena (Colombia) y a los tres años de edad la vida y su familia lo llevaron a vivir a Bogotá, la ciudad que lo vio crecer y donde se encontraría con la música.

Sus conciertos sold out han llegado a países como España, México, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, y Estados Unidos, dejando claro que es uno de los artistas colombianos de mayor proyección mundial.

Se presentó en vivo y por primera vez en la ceremonia de los Latin Grammy en 2016, donde además obtuvo dos estatuillas como Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cantautor por su álbum debut homónimo, por el cual tiene la certificación de Triple disco de Platino en Colombia y varios países de Latinoamérica.

El tema “CIELO” posee una letra de amor directa que se complementa a la perfección con la magia y del sonido inyectado por Nile Rodgers, líder de la banda Chic y reconocido por ser el creador de clásicos como “Let´s Dance” de David Bowie, “Like a Virgin” de Madonna y más recientemente “Get Lucky” de Daft Punk.

“Soy un artista muy agradecido de haber contado con las redes sociales para darse a conocer. Es una de las cosas que los artistas de ahora tenemos, es un plus para nuestras carreras. Me parece divertido que decidiste creer en ti y montar algo en internet y que la gente lo replique. Soy diferente y eso me gusta. La música misma es un reto gigante. Te exige disciplina, práctica y profesionalismo. Ningún género es fácil. Todos lo géneros te exigen. Tampoco es difícil, me gusta ser yo, hacer las cosas que me gustan”, comentó en declaraciones a los medios peruanos.

Sobre Perú, Manuel Medrano indicó que guarda muchos recuerdos de lo que fueron sus presentaciones en vivo. “Me encanta Perú, su gente, extraño mucho. Me acuerdo del último concierto que hicimos fueron muy acogedores, la forma como vibraban con mi música. Los recuerdo mucho”, agregó.

¡MIRA EL VIDEO!

Manuel Medrano- Entrevista