Vuelve en una etapa más madura. Tras el éxito que significó su tema ‘Una lady como tú', el colombiano Manuel Turizo cuenta detalles a Trome del lanzamiento de su segunda producción, Dopamina, que cuenta con colaboraciones con artistas de la talla de Maluma, Wisin y Yandel, Myke Towers y Rauw Alejandro. A sus 21 años, continua labrando su camino en la industria sin temor a experimentar géneros musicales como la bachata o la salsa.

“Contento, emocionado, este álbum lo empecé hace dos años y medios, la música me encanta. Yo quería hacer un clásico de este segundo álbum, para mí lo es”, cuenta Manuel Turizo vía Zoom.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA

¿Qué sentimientos tuyos encontramos en este nuevo álbum?

Hay despecho, hay buen despecho en este álbum. Escribo historias mías, de mis amigos, historias que escucho, que leo. Nos retroalimentamos mucho de libros, películas, de lo que vive cualquier persona, me gusta escribir de cosas que la gente las sienta personales.

¿En qué etapa de su vida se encuentra Manuel Turizo?

Me encuentro en el segundo capitulo de mi carrera. ‘ADN’ (su primer disco) fue para darme a conocer, en este segundo álbum (Dopamina) tuve la libertad de hacer la música que a mí me gusta y abrir más mi espectro musical.

¿No hay una fórmula secreta para hacer un hit?

No hay una formula secreta nunca, para mí. Si tu quedas con una fórmula intentándola hacerla todo el tiempo, lo que demuestras es tu falta de creatividad. Disfruto aprender en el estudio, buscar cosas nuevas, escuchar sonidos raros. Tengo dos bachatas escritas que no han salido todavía, me gusta hacer todo tipo de música.

¿La bachata es un género que disfrutas mucho?

Me encanta. La salsa también me encanta, tengo una salsa también.

¿Y lo bailas?

Obvio. Desde chiquito. A mí, mi mamá me enseñó, no podía llegar a las fiestas con dos pies izquierdos. Tenía que sacar a bailar las ‘peladitas’ (chicas).

¿Te defiendes en el baile entonces?

Me defiendo. Lo que quieran salsa, merengue, bachata, vallenato, reggaetón, lo que sea. Póngame, pues.

¿Qué artistas estás escuchando ahora?

Hay muchos. Ahora suelo escuchar mucho a Rubén Blades, Eladio Carrión, Aventura, Romeo Santos y Wisin y Yandel me gusta mucho también.

¿Y de pequeño de que artista eras fan?

De Alejandro Sanz, de Sin Bandera y de Rakim y Ken-Y.

¿Cómo se logra hacer una colaboración con otro artista?

Siempre ha sido por química mutua, les digo que me gusta su trabajo y me dicen que les gusta mi trabajo. No es que las disqueras se comunican.

¿Les escribes directamente?

Les escribo normal, les digo: “Brother, tengo un tema que me encantaría hacer contigo”. Ya si le interesa, vamos pa’ lante, si no, para la próxima será.

¿Y te han dicho ‘no’ alguna vez?

Claro, yo también he dicho que no. Todos decimos que no, en algún momento. Hay gente que no lo entiende y lo toma mal.

TE PUEDE INTERESAR: