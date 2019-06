Marc Anthony pagó US$ 500 mil a su ama de llaves para acabar con juicio en el que revelarían sus más íntimos secretos

Marc Anthony tuvo que pagarle alrededor de 500 mil dólares a su ex ama de llaves luego que esta lo demandara ante una corte por incumplimiento de pago. Los representantes legales del cantante y la mujer que trabajó para él por un espacio de 8 años llegaron a un acuerdo en forma privada y de la que el interprete ha decidido no hablar por respeto a su intimidad y a la de la persona que le brindó sus servicios.



En la demanda que presentó Concetta Graziosi acusó a Marc Anthony de mantener pagos pendientes por sus servicios presentados hace más de una década y los que el cantante no quería reconocer.



Sin embargo, por recomendación de sus abogados, le pidieron a Marc Anthony llegar a un acuerdo, ya que de ir a juicio varios secretos íntimos de su matrimonio con Jennifer Lopez habrían sido revelados, lo cual no le conviene a la fama del cantante.

La mujer trabajó para él y su entonces esposa, Jennifer Lopez, en la mansión que compartieron en Brooklyn, NY, durante su matrimonio que se disolvió en 2014, tiempo en el que se convirtieron en padres de los mellizos Max y Emme.



Graziosi trabajó para Marc Anthony desde 2005, haciéndose cargo de la limpieza y, en ocasiones, ayudando a JLo al cuidado y atenciones de sus entonces bebés. En la demanda, la mujer explicó que su salario era de 2 mil dólares por una jornada de 80 horas divididas en siete días a la semana. Sin embargo, explicó que: "A veces compraba comestibles para el hogar antes de que comenzara su 'turno oficial', sin compensación".

Marc Anthony afirmó que había notificado a Concetta que ya no requeriría sus servicios, pues la propiedad en la que vivió con JLo estaba a la venta. Y aunque la mujer trabajó para el entonces matrimonio, en las acusaciones no mencionó el nombre de Jennifer Lopez.