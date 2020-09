Hace 21 años se estrenó “Yo soy Betty, la fea” y a pesar del tiempo, sigue siendo una de las telenovelas más vistas gracias a que se reestrenó en Netflix. Esto ocasionó que diversos canales latinoamericanos vuelvan a emocionar a sus televidentes con esta producción original de Fernando Gaitán.

Todos los actores que fueron parte de la historia de amor entre ’ Beatriz Pinzón Solano’ y ’Armando Mendoza’, siguen siendo recordados por sus fanáticos, así que cada cosa que hagan siempre será noticia y la última en sorprender a sus seguidores ha sido la recordada ’Sandra Patiño’ o mejor dicho ’Sandra, ’la jirafa’.

En agosto de 2019, Marcela Posada fue invitada al programa colombiano “La movida” y habló sobre la buena acogida que ha vuelto ha tener “Betty, la fea” a pesar que es una telenovela que se estrenó a finales de los años 90 y también sorprendió sobre una confesión muy intima sobre su vida.

¿QUÉ HA DICHO MARCELA POSADA SOBRE SU VIDA?

En ese momento, Marcela Posada se mostró muy contenta de reencontrarse con sus amigas del cuartel, también ha dicho que ella decidió estar sola y se ha mantenido así desde hace mucho tiempo. No está interesada en amores pasajeros y menos en citas, debido a una muestra de amor propio.

“Llevo 10 años sola, pero 10 años sola sin novio, sin tinieblo, sin citas, sin nada (…) yo no tengo vida sexual”, confesó la artista entre risas.

Marcela Posada dijo que decidió practicar la castidad desde hace 10 años (Foto: La Movida)

“Me siento feliz, me siento tranquila. También es una decisión de amor propio. Lo hago porque me quiero. Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja y vida sexual. Yo, Marcela Posada, no lo necesito”, agregó Posada sobre este estilo de vida que lleva.

Esta confesión la realizó la artista colombiana en medio de una sesión fotográfica que organizó con dos de sus excompañeras de set, ‘Bertha’ y ‘Aura María’, y con quienes posó luciendo diversos estilos de diseñadores colombianos muy conocidos.