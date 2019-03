Marcelo Tinelli se “avergüenza” de haber cortado faldas a modelos en su programa “Showmatch” | FOTOS

Pronto se estrenará la temporada 30 de “Showmatch” y Marcelo Tinelli brindó una entrevista radial a Matías Martín en “Basta de todo”, donde habló sobre el empoderamiento de la mujer, la igualdad de género y cómo su programa ha ido cambiado para incluir estos conceptos.

“[…] Hay un cambio cultural grande que excede la televisión. Hay un movimiento mundial de igualdad de género y creo fervientemente en eso”, señaló Marcelo Tinelli, refiriéndose a las críticas que ha recibido por el corte que realizaba a las faldas de las concursantes.

Asimismo, Marcelo Tinelli reveló que juzgar hoy en día su programa es “injusto” porque el humor era distinto en aquellas épocas: “Me parece que juzgar a un programa como el nuestro, por todo lo que ha hecho, por el humor que se hacía hace 30, 20 o 10 años, es absolutamente injusto […] Porque de esa manera podés juzgar a miles de personas en la Argentina. Desde Jorge Guinzburg, no sé, poné al que quieras que hacía humor, porque el humor pasaba por otro lado en ese momento.”.

El conductor además dio a entender que no lo volvería a hacer: “Que me digan 'en 2007 cortabas polleritas' a mí no me ofende: yo lo hacía, a mi mujer también, y nos reíamos. […] Hoy lo veo y me da vergüenza, no me gusta eso para mí y para hoy”.

Sobre los cambios de su programa, Marcelo Tinelli dijo que se han ido impulsando cambios sutiles en torno a la igualdad de género y espera que no se vuelva a recurrir al humor machista, debido a que habrá un cambio de contenido en “Showmatch”.

Por ello, el vicepresidente de San Lorenzo dijo que este año, por los 30 años del programa, se continuará mejorando en torno a los cambios sociales: “Para nosotros todo lo que tiene que ver con las bailarinas, cómo se visten y el lugar que le da uno a la mujer tiene que cambiar en pequeñas cosas y detalles".