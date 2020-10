“Vamos Perú” es la nueva canción oficial de la Selección Peruana de Fútbol para las eliminatorias Qatar 2022 . El tema fue escrito e interpretado por los conocidos músicos Marco Romero y Gonzalo Calmet.

“Estamos en una nueva etapa en la que ya creemos en nuestras selección”, señaló el también compositor de “Porque yo creo en ti” Marco Romero. Uno de los detalles que dio sobre la letra es que busca dar esperanza dentro de estos momentos difíciles que vive el Perú por la pandemia del coronavirus.

Es por ello que invita a los hinchas a acompañar a la blanquirroja desde casa y en redes sociales. “Cuando me junté con Marco a inicios de este año, compusimos esta canción no porque nos la hayan pedido, sino porque nos pusimos a conversar sobre nuestra Selección, y entre anécdotas e ilusiones, tomamos la guitarra y el cajón, y nació “Vamos Perú” como por arte de magia. Creo que es por eso que la canción ha conectado tan rápido con todos, porque es una canción sincera no solo de dos cantautores, sino también de dos hinchas de verdad”, indicó Calmet.

Cabe señalar que la canción se presentó en una conferencia de prensa en febrero de este año, pero por la pandemia se volvió a presentar. Esta vez la Selección Peruana compartió el emotivo video -que ya se encuentra disponible en YouTube- en su redes sociales.

