María Antonieta de las Nieves, más conocida como La Chilindrina, dio detalles de por qué Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, decidió darle fin a la serie de televisión mexicana “El Chavo del 8”.

En una entrevista online con el presentador argentino Guillermo Andino para América TV, La Chilindrina descartó que los problemas económicos entre los integrantes del elenco haya influido en la decisión.

La artista mexicana confesó que el “Chavo del 8” no se siguió grabando debido a que Roberto Gómez Bolaños se sentía demasiado grande para interpretar a un personaje de niño.

“Se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años”, contó la actriz. “Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté me dijo que nunca iba a volver a hacer el Chavo y me dolió mucho”, agregó.

Por otro lado, María Antonieta de las Nieves recomendó a los televidentes mantenerse aislados, permaneciendo en su casa y respetando la cuarentena para evitar más contagios por coronavirus (COVID-19).

Asimismo, contó que desde hace tres meses no sale a la calle, pues teme exponerse y contagiarse del virus. Sin embargo, encontró en las redes sociales una forma de mantenerse cerca de sus fans.

VIDEO RECOMENDADO

María Pia Copello se conmueve al reconocer que desea volver a ver a su hermana Anna Carina

María Pia Copello se conmueve al reconocer que desea volver a ver a su hermana Anna Carina