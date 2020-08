La reconocida actriz y cantante María Conchita Alonso en una sincera entrevista con el programa “Ventaneando” confesó que hace 23 años −cuando ella tenía 40 años− se sometió a un aborto, hecho de le afectó mucho emocionalmente.

“Me hice un aborto, algo que para mí muy doloroso, fue un dolor muy grande que llevé dentro por muchos años”, reveló Alonso al programa mexicano de TV Azteca. “Me sentí como una asesina, la verdad, y fue muy fuerte eso que llevé dentro de mí”.

La intérprete de “Noche de copas” dijo que para combatir el sufrimiento que le dejó esta experiencia viajó hasta Puerto Vallarta, donde unos chamanes le realizaron un ritual que le ayudaron a encontrar paz.

“Eso dolor me lo sacaron unas chamanas en Puerto Vallarta. Tenía un compadre allá y él me dijo ‘vente para acá, te voy a presentar a unas indígenas’ y así fue”, relató. “De verdad que ellas me sacaron el dolor que llevaba por tanto tiempo. No me hubiera gustado saberlo, pero me dijeron que era una niñita, una angelita que me amaba, que me cuidaba”.

María Conchita Alonso señaló que tomó la decisión porque nunca se ha visualizado como madre, y que aunque le afectó emocionalmente, no se arrepiente: ”Mi decisión de no tener hijos fue la correcta para mí”.

Finalmente, la cantante venezolana confesó que si un futuro sentiría las ganas de convertirse en madre recurría a adoptar a un niño que lo necesite. “Siempre dije que si viniese un momento en que quisiera tenerlos, lo correcto sería adoptar, hay muchos niños por ahí que necesitan una familia, pero nunca he tenido ese ‘gusanito’ de la maternidad”, concluyó.

