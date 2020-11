Los actores mexicanos Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina protagonizaron su propia historia de amor cuando se casaron en 1999, pero lamentablemente, el matrimonio no duró mucho y en 2003, después de convertirse en padres de gemelos, decidieron divorciarse. ¿La razón? La también intérprete Susana González.

La actriz que saltó a la fama por su interpretación de Soraya Montenegro en “María, la del barrio” habló en 2018 sobre lo difícil que le fue separarse de su primer esposo. “Con Eduardo fueron tres años… claro que sufrí muchísimo y al mismo tiempo pensé que él no se había enamorado del todo y no lo puedes aceptar”, declaró a la periodista mexicana Adela Micha durante una entrevista para su programa por internet ‘La Saga’, según reportó Univision.

“Ahora veo a Eduardo y te juro que lo aprecio mucho”, aclaró Itatí Cantoral, pero confesó que no fue fácil aceptar su separación: " Fui a muchísimas terapias, distintas, busqué mucho la biblia, en la iglesia, el sacerdote, mi mamá, mis amigos... todo lo que me producía cosas buenas porque estaba muy joven; yo tenía como 27 años, me había casado a los 24. Mis hijos tenían tres años, él (Eduardo) era una estrellotota y yo también con toda la vida por delante, y se me cayó de sopetón".

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina tuvieron dos hijos, Roberto y Eduardo (Foto: Instagram)

ASÍ DESCUBRIÓ QUE EDUARDO SANTAMARINA LE ERA INFIEL

Durante una entrevista en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’ de Gustavo Adolfo Infante, la actriz de 45 años reveló como se enteró que su entonces esposo la engañaba con Susana González.

“Me enteré gracias a la señora de mi camerino, que me conocía hace muchísimo tiempo”, relató Itatí Cantoral. “Señora, no sé si decírselo, pero su marido y González se meten al camerino juntos”.

La actriz confesó que sospechaba desde que su esposo le pidió que ya no lo acompañara al set. “Eduardo comenzó a decirme que no quería que lo acompañara. Yo siempre lo acompañaba, y ¿por qué no?, si yo, como esposa de albañil, le llevaba hasta su itacate a su corte a comer, le llevaba comida hecha por mí”.

“Cuando yo me enteré ya sabían todos en Televisa, Juan Osorio, Niurka, todos, qué horror, porque (Sanatamarina) estaba haciendo justo una telenovela con Susana González y Osorio era el productor”, precisó Itatí.