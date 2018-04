Mariah Carey revela que sufre esta enfermedad mental y fans la apoyan [FOTOS]

Mariah Carey ocultó durante años su diagnóstico. Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho que la cantante de 48 años acepte su condición y se anime a hablar sobre la enfermedad que sufre.



"Hoy me siento más cómoda (sobre hablar de mi condición)", dice Carey, quien en una entrevista con la revista People ha revelado que padece de trastorno bipolar.



Carey explica que al inicio optó por ignorar su diagnóstico, pero eso solo le trajo más preocupaciones. Sentía una carga pesada. Pero el presente es distinto. Carey asegura que tras aceptar su enfermedad ha podido vivir en paz.



"Hasta hace poco vivía en la negación y el aislamiento, en constante temor de ser expuesta por alguien", contó Carey. "Era una carga demasiado pesada y simplemente ya no podía hacer eso. Busqué y recibí tratamiento, coloqué a gente positiva alrededor mío y volví a hacer lo que amo: escribir canciones y hacer música", agregó.



Carey contó que tras sufrir una crisis nerviosa que la llevó a ser hospitalizada en 2001 conoció el diagnóstico inicial de su condición.



La artista ha especificado que tiene trastorno bipolar tipo II. Se trata del menos agresivo pero puede llegar a presentar episodios depresivos de al menos dos semanas, así como también una fase maníaca de algunos días.



"Hallar el equilibrio adecuado es lo más importante", dijo la intérprete. Carey recibe medicación pero esta no tiene efectos notorios sobre su comportamiento.



"Tengo la esperanza de que podamos llegar un lugar donde no haya estigma para las personas que pasan por algo así", añadió.