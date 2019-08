Marianna Nannis, exesposa del exfutbolista Caniggia sobre su nueva novia: "Está con una prostituta que lo tiene drogado"

Marianna Nannis, exesposa del exfutbolista Claudio Paul Caniggia, denunció que quien fuera un ídolo en la selección argentina tiene problemas con las drogas. Además, calificó a Sofía Bonelli, la nueva pareja del exjugador de Boca Juniors y River Plate, de "prostituta y drogadicta".

En entrevista con Susana Giménez, Mariana Nannis denunció que Claudia Paul Caniggia le provocó la pérdida de un bebé hace unos años.



"Me empujó contra un auto. Él venía todo nervioso y le dije: 'Así no entras, mostrame tus bolsillos, si no tenes nada'. Yo tenía el auto a dos metros. Me dejó mirar en un bolsillo y vi que no había nada. Cuando le voy a meter la mano en el otro, me agarró y me empujó contra el auto. Yo estaba embarazada de dos meses y medio. Me empujó, se fue de la casa y durmió afuera. Al día siguiente empecé a sangrar. Él mató a mi bebé", comentó la expareja de Claudio Paul Caniggia.



Mariana Nannis comentó que fue agredida innumerables veces por Claudio Paul Caniggia, recordando una escena en especial.



"Él se me puso al lado, me dijo: 'te voy a matar', le pegó una trompada a la revista y me empezó a tirar trompadas a la cara. Tengo fotos de los golpes. Me levanté como pude, me fui al comedor y le dije: '¿por qué me pegas? Voy a llamar a la policía para que te metan preso porque me pegaste'. Ahí me dijo que era amigo de Angelici, del Presidente, del jefe de la Policía y que iba a durar dos minutos en la cárcel. Y que cuando saliera mi cabeza iba a rodar", confesó Mariana Nannis.



Mariana Nannis, con la que Claudio Paul Caniggia tiene tres hijos (Charlotte, Alex y Axel), tampoco se guardó palabras contra Sofía Bonelli, pareja actual del exfutbolista.



"Yo vine a salvar a mi marido de la prostitución y de la drogadicción. Ahora está pasando por un momento en el que se están aprovechando de él. Tiene un problema de adicción", dijo Mariana Nannis.

Mariana Nannis acusó de drogadicto a Claudio Caniggia. (Video: Susana Giménez)

Ante esto, Claudio Paul Caniggia respondió, a través de una carta abierta, en lo que consideró como un "momento doloroso" lo ocurrido con Mariana Nannis.

"Mi vida ha sido siempre lo que es ahora. Absolutamente transparente. No tengo que ocultar ninguna conducta objetable. Lo mío ha sido siempre el trabajo, el ir de frente y el mismo perfil que voy a seguir manteniendo. Me duele en el alma que un gran amor termine en este show grotesco del que no pienso formar parte", inició Claudio Paul Caniggia.



El exfutbolista de River Plate, Boca Juniors, Roma, entre otros equipos, indicó que Mariana Nannis, necesita "ayuda profesional" para "establecer qué le ha pasado, en que curva emocional acaso haya perdido la estabilidad psíquica que hace que se comporte de esta manera tan dolorosa para sus hijos y para mí".



"Este es un razonamiento que fluye del más elemental sentido común que por ello comparten las personas que me conocen y la conocen. Y es la conclusión a la que llegan las personas que desde afuera asisten a este espectáculo patético. Quizá la pericia de quienes tienen el conocimiento necesario para estudiar la mente humana tengan la respuesta. Más allá de esto yo seguiré siendo quién soy y haré lo que le corresponde", concluyó el excompañero de Diego Armando Maradona en la selección argentina y Boca Juniors.