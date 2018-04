"¿Por qué no'". Eso fue lo que respondió Maribel Guardia cuando le preguntaron si estaría dispuesta a operarse la zona íntima. La actriz mexicana de 58 años aseguró que "lo que falta es tiempo".



"Ay, pues no es mala idea. Imagínate, si quedas como de… No es mala idea. Lo que falta es tiempo, pero sí, ¿por qué no? Si hay un rejuvenecimiento y va a quedar ‘aquello’ mejorcito, ay, pues bienvenido sea”, declaró a TVNotas.



Guardia, quien destaca en la farándula mexicana por su talento y físico, dijo que si bien le parece una buena idea aquello del rejuvenecimiento vaginal existen muchos ejercicios para fortalecer dicha zona del cuerpo.



“Hay muchos ejercicios para la vagina que son muy importante hacerlos y que ayudan a mantenerte bien”, contó Maribel. Y agregó: “Es que a todo hay que darle ejercicio. Hay unos ejercicios de Kegel. Búsquenlos, que son maravillosos”.



De hecho, los ejercicios de Kegel son ejercicios de contracción del músculo pubocoxígeo. Sirven para fortalecer los músculos pélvicos.



Mientras que el rejuvenecimiento vaginal se trata de un estrechamiento de la vagina. Esto permite una mayor fricción al tener relaciones sexuales, aumentando la sensación de placer.