La voz en español de entrañables personajes como Gokú de Dragon Ball, Bruce Banner de Marvel, los distintos papeles de Bruce Willis en una serie de cintas, McGyver y Kevin Arnold adulto en los Años Maravillosos, entre otros, el gran Mario Castañeda regresa al Perú, esta vez para participar en la Comic Convention Latinoamérica, que se desarrollara del 17 al 21 de noviembre en el Jockey Club.

Antes de este esperado regreso conversamos con él y le preguntamos sobre lo nuevo de Dragon Ball y el Universo Marvel, además, nos reveló que su voz también estuvo en la exitosísima producción surcoreana, El Juego del Calamar, que se emite por Netflix.

Mario regresas a Perú esta vez para participar en la Comic Convention Latinoamérica. ¿Con esta, cuántas veces ya por nuestro país?

Sí ya van cinco o seis no sé exactamente cuantas veces. Tendría que buscar en unas revistas que tengo; pero sí incluso he ido con mi esposa con mi hija pequeña Sofía de 12años. Sí Lima es una ciudad que he recorrido varias veces, tengo buenos amigos he comido delicioso y la idea de regresar me emociona muchísimo, ya estoy contando los días para estar allá.

¿Qué es lo nuevo que trae Mario Castañeda en este regreso al país?

Lo nuevo es la película que viene para el próximo año (de Dragon Ball) de la que no sé nada. La gente nunca me cree cuando me preguntan sobre la película, ’Oye Mario y qué sabes de la película’, y yo les digo ‘nada’. Me dicen ‘ah ya firmaste contrato de confidencialidad’ y les digo ‘no, no he firmado nada’ y me dicen ‘sí,no te preocupes yo entiendo’, ‘no, no he firmado nada, no sé nada’, ‘Sí Mario, no te preocupes’. Jajaja.

Pero bueno nada más eso, sabes que yo siempre digo si no hubiera grabado nada durante todos estos años; pero hubiera grabado a Gokú, para la mayoría de la gente sería suficiente eso nada más. Entonces soy muy afortunado y bueno para esta ocasión traigo el recuerdo de muchas cosas que he grabado durante todo esto tiempo y todo lo que he estado realizando desde casa.

Pero aparte de los proyectos de Dragon Ball, que nos puedes decir de tu trabajo con Marvel y qué otros proyectos más.

Bueno estuve en What if...?, estuve tan bien en el final de Shang-Chi, en una de la escenas post créditos, por ahí también me preguntan mucho sobre She Hulk y todavía nada, creo que la continúan grabando. Fuera de esto sigo grabando Chicago Fire, Chicago P.D., las series de antes. Actualmente he estado grabando documentales, algunas series para Netflix de las que no puedo decir nada. Hay gente que también le interesará saber que regresa el Chavo animado, en el que le doy voz a don Ramón.

MARIO CASTAÑEDA Y SU PAPÁ

En este tiempo de pandemia también te hemos visto muy activo para hacer entrevistas por streamings y cosas por el estilo...

Sobre todo al principio estuve muy conectado con mucha gente, casi que le decía que sí a todo el mundo porque tenía el tiempo. La verdad es que muchas veces uno se niega por compromisos, las convenciones son un uso de tiempo muy grande, porque a veces viajo desde el jueves y a veces regreso el martes amaneciendo y tengo muy poco tiempo para grabar todo lo tengo que grabar y con todo este tiempo libre empecé a decir que sí; pero el 23 de febrero falleció mi papá.

A partir de esa fecha me ha costado tanto trabajo dar entrevistas, sabes que por un lado quizás no encuentro las ganas de ..., pero aparte me empezó a dar la idea de que yo hacia muchas cosas por llamarle la atención de él y de pronto, mucho de esto perdió sentido. Es curioso lo que te estoy diciendo. ¿Debería ir a terapia, no? Pero creo por ahí va parte de esto de decir ‘mmm ya para qué’, entonces son pocas las entrevistas que he dado de esa fecha para acá, pero está el mundo reconectándose y antes de que me vuelva a ocupar al 100%, creo que voy a empezar a conectarme con todo el mundo y hacer ‘en vivos’ aquí en el teléfono con la gente.

Bueno ahora que nos comentas de tu papá, muchas personas conocimos un poco de tu papá, gracias a tu libro ‘Mario Castañeda: Elegido por el doblaje’

Sí sabes que, todos los papás quieren mejor para los hijos y entiendo a mi papá. Las mamás siempre confían que los hijos van a triunfar tienen una confianza ciega; pero los papás se preocupan porque quieren lo mejor y no quieren que uno sufra, que no te vaya mal, que sufras económicamente y quizás tengan un punto de razón al pensar ‘¿Actuación? ¿De qué vas a vivir? Eso no genera dinero, ¿Cómo vas a pagar las cuentas?¿Si tienes hijos como los vas a mantener?’.

Y a pesar de todo, pagó toda mi carrera y cuando me gradué me preguntó ‘¿Y ahora que vas a hacer?’. Afortunadamente me tocó que todo eso quedara contestado y en paz, porque él vio el paso de los años y vio que sí se puede vivir de esto y que sí te puede ir bien y puedes realizarte como persona y profesional y estuvo conmigo en alguna convención viendo la respuesta de la gente, y ese libro rescata el momento que le digo a mis papás ‘quiero ser actor’. Muchas veces la respuesta es ‘No’, por el miedo. Él apoyo económicamente y después emocionalmente todo lo que hice.

SOBRE BRUCE WILLIS

Y en ese tiempo el doblaje no era tan popular como ahora que te conocemos por YouTube y otras plataformas, era un mercado más pequeño...

Sí y de hecho el doblaje estaba en el anonimato porque era parte de su magia, que la gente no nos conociera. No había manera de conocernos, no había manera de conocer el nombre de quien hacia el doblaje ¿Dónde se hacia? ¿Cómo se hacia? Estas personas que biografías tenían, dónde se estudiaba. Mucha gente no sabía que se hacia en México, pensaban que venia en España. Y afortunadamente a mi generación le tocó salir de este anonimato por Internet.

Entones sí al principio se hacía una producción mas pequeñas que las de ahora. Los canales como Warner, Sony, Universal o Disney no existían. Todo tenía que esperar a que llegará a la televisión abierta para que pudieras verlo, entonces el doblaje cubría esa brecha. Ahora todo el mundo estrena en sus canales propios, el primer estreno es inglés y después ya viene la versión doblada, antes no existía eso. La verdad es que somos afortunados.

La Comic Convencion Latin América se llevará a cabo del 17 al 21 de noviembre en el Jockey Club. (Difusión)

Cuéntale a la gente porque ya no haces la voz de Bruce Willis...

Han pasado 38 años y yo sigo hablando igual; pero él ya no se ve igual. Él ya tiene unos 65 años y ya se el nota, es decir se le ve muy bien es un hombre que se ha cuidado muchísimo; pero al mismo tiempo es muy blanco y a los blancos se le nota la edad. Entonces se le nota esta edad que tiene, está perfecto el hombre, pero ya no es aquella juventud. Entonces mi voz siempre la he bajado, cuando dobló a Bruce Willis dice ‘Si me vuelves a tocar te mato’, ‘a fuiste tú, déjalo ahí' o sea bajo la voz un poco hasta donde puedo; pero si él baja más de lo que yo ya bajé entonces no puedo bajar. Por eso es que los clientes en alguna película han dicho ‘uy, sí hay una gran relación con la voz de Mario, pero ya no siento que hagan este match que hacían antes’, entonces ha habido películas que no he doblado de él; pero bueno es la vida también, ni modo que decir ‘si yo no la doblo yo quiero que la subtitulen’.

¿Has traducido voces en inglés, en japonés; pero alguna vez te ha tocado hacer otros idiomas como hindú, tailandés o alguna raro?

Sí de pronto ha habido cosas raras. Del hindú no que yo recuerde. Del tailandés sí, eran telenovelas, así al estilo de nuestras telenovelas, pero de ellos. Obviamente el tipo (rasgos) cambia, pero básicamente drama es drama. También telenovelas rumanas. Actualmente estamos doblando mucho de Europa, que viene de Alemania, de Austria, Rumania, bueno de Inglaterra, había una cosa rusa, bueno coreano, chino.

En México, el 90 y tanto que doblamos viene de los Estados Unidos, en esta enorme tradición de doblaje que tenemos, pero actualmente con este tipo de streamings (tipo Netflix) que producen tanto y necesitan tanto del doblaje, estamos doblando de todo.

¿Y que es lo que ves en televisión?

Me gusta ver documentales como estos programas de ‘Las películas que nos formaron’. Todo esto me encanta, algunas cosas de esas he doblado, me gusta mucho documentales de guerra, de misterio, cuestiones policiacas, de corte de investigación. Sobre todo las europeas de ese corte porque tienen algo diferente de toda la producción de Estados Unidos. No sé como decirlo, los personajes son menos bonitos, más crudos, la escena es mas cruda.

EL JUEGO DE EL CALAMAR

¿Y qué te parece que antes oriente exportaba animes y ahora series de gran calidad como El Juego del Calamar?

Obviamente se ve todo el aprendizaje que ha tenido Netflix, que ya sabe exactamente que es lo que la gente va a ver. Creo que es brutalmente viral, que todo el mundo ha estado pegado. Mi hija Carla y mi yerno Alejandro Orosco estuvieron muy pegados con este doblaje, me dicen ‘bueno la hemos visto cuando estuvimos dirigiéndola y grabando y la hemos visto creo que ya dos veces en televisión’. Hay gente que la sigue viendo porque sigue buscando cosas y dice ‘ah, ah’. No es una sola pasada o sea necesitas varias veces. Cuando salió la serie me escribieron a Twitter con segmentos grabados de tv para decirme ‘Mario estás en el juego del calamar, al final tú eres un banquero’ y yo dije ‘¿what?’.

Lo vi y cuando lo grabé no sabía de qué serie era. Porque cuando estás grabando en presencial tienes el libreto completo y lo ves desde el principio y ves el titulo; pero cuando estas en casa, no ves todo, de pronto veo las escenas donde estoy porque es pesado el video y el audio, y aparte está conectado el director y el ingeniero, no estamos viendo todo, a veces no te enteras que estás grabando. Te dicen ‘Te llamas Chun Lee, eres un banquero, un señor ganó mucho dinero y viene a verte’, y yo digo ‘Ok’. Ya después me entero ‘ah grabé en El Juego del Calamar’.

Y cuéntanos cómo fue la experiencia en la transmisión de los Juegos Olímpicos...

Fue muy divertido sabes. Mucha gente pensó que íbamos ir a Japón a estar transmitiendo los juegos de futbol o el arco y tiro y atletismo y no. Lo que se hizo fue una serie de capsulas, grabamos Rene (García) y yo una capsula diaria con los puntos más importante, básicamente, de lo que hacia la delegación mexicana. De entrada fue una sorpresa sacarlo al mundo, y ver que el mundo llegó hasta donde llega a México. Porque obviamente no puedes tomar los Juegos Olímpicos y decir ‘ah hice unas capsulas y se las aviento a toda Latinoamérica’. No se puede. Estás comprando los derechos, pero son derechos que tienen geolocalización, entonces ya aquí en los países de Centroamérica no lo podían ver y creo que en parte del sur de los Estados Unidos sí; pero la verdad es que estaba muy acotado y nos dimos cuenta de eso, pero bueno ya no depende de nosotros.

Nos divertimos mucho, lo grabábamos todas las mañana muy temprano por el horario de Japón. Obviamente había que dar los datos duros, toda la información de lo que había pasado, pero pues tratábamos de meter de nuestra cosecha las tonterías de Gokú y Vegeta. Divirtiéndonos, tratando de pasarla bien en primer lugar nosotros, de que fuera algo light y con esta personalidad de Vegeta, que es completamente impaciente y grosero, en cambio Gokú que anda perdido siempre, anda en la lela, es inocente y decía cosas.... Entonces nos aprovechamos de esto para jugar con ellos y meter ahí, incluso hasta unos dobles sentidos. Fue muy divertido, la gran oportunidad que nos dieron de estar ahí

Obviamente la gente esperaba que Gokú, Vegeta, Mario Bros, Sonic y Sailor Moon aparecieran, que creo que era la idea el año anterior; pero se canceló y este año ya no hubo lugar para eso y bueno la gente se quedó esperando que sucediera; pero cuanto menos se tuvo esto y lo hicimos con mucho cariño, tratando de divertirnos todo.

DRAGON BALL CAMBIÓ SU VIDA Y AL INICIÓ RECHAZO EL PAPEL DE GOKÚ

¿Cuál es tu relación con Toei Animation? ¿Has tenido ocasión de ir a Japón a ver la elaboración de Gokú?

Nunca he ido para allá; pero me encantaría. Me muero por conocer a Masako Nozawa, la voz original de Gokú, obviamente es un sueño. Me encantaría conocer y poder estrecharle la mano a Akira Toriyama y decirle ‘no sabe usted la forma que cambió mi vida’. Mi vida es antes y después de Dragon Ball, antes y después de Gokú. Yo no sabía lo que estaba haciendo cuando empecé a grabar Dragon Ball. De hecho le dije que no al principio a Gloria Rocha (encargada de la primera versión de Dragon Ball para Latinoamérica), sin saber que iba a perder la oportunidad más grande de reconocimiento y de proyección en el doblaje.

Me encantaría poder conocerlos y estar allá en los estudios. Ver donde graban, conocer el edificio Toei y poder decirle a la gente ‘Yo soy de aquí, aunque vivo allá. Esto me ha dado de comer, le ha dado de comer a mi familia y lo agradezco muchísimo. Es una expresión artística impresionante el anime, el manga’. Espero haber hecho algo bueno y cuando menos no haber echado a perder el buen trabajo que han hecho allá.

Bueno Mario invita al público a que pueda asistir a esta gran Comic Convention Latinoamérica del 17 al 21 de noviembre en el Jockey Plaza...

Comic Convention Latin América llega allá con ustedes en Lima, vamos a estar del 17 al 21 de noviembre con muchísimo gusto. Va una pléyade de gente famosísima del doblaje, voces increíbles. Les digo algo, no nos conocemos personalmente; pero nos admiramos mutuamente a través del Twitter. Patricia Azán (Eric Cartman de South Park y Vicky de Los Padrinos Mágicos) , Luis Carreño (Bob Esponja), Andrés Gutiérrez (Thor en el Universo Cinematográfico Marvel) y Juan Carlos Tinoco (Thanos del Universo Cinematográfico Marvel y Jiren en Dragon Ball Super), entre otros. Va a ser algo que esperamos que les vuele la cabeza. Esperamos que nos acompañen, que los disfruten que lo aprovechen es una gran producción que lleva muchísima gente, no solo nosotros, sino llegan más invitados para todos ustedes. Gokú les manda un enorme saludo, ‘Todo mi ki, un triple KaioKen y un Kame Hame Ha, allá nos vemos’.

