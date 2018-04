Marjorie de Sousa no se queda callada. La actriz decidió responder directamente a Julián Gil luego de las imágenes difundidas a la salida del Centro de Convivencia el último domingo. El actor había llegado hasta el lugar para ver a su hijo Matías y a su salida intentó tomarse una foto con él.

Sin embargo, ninguno de los asistentes de Marjorie de Sousa le permitió tomarse una fotografía. Llorando de frustración, Julián Gil manifestó que no entendía por qué actuaban así contra él cuando solo pedía una sola foto con el bebé.

Ante esta acusación, Marjorie de Sousa se presentó en el programa 'Un nuevo día' de Telemundo para dar su descargo. La actriz se mostró bastante afectada por la situación y manifestó que le pareció bastante extraño que tanta prensa haya llegado hasta el Centro de Convivencia, como si alguien los hubiese llamado.

Julián Gil llora por su hijo

Asimismo, manifestó que si ninguno de sus asistentes permitió que Julián Gil se tomara fotos con su hijo fue porque le parecía incorrecto que el actor aproveche el momento frente a las cámaras cuando el niño se asusta por tanta gente a su alrededor.

Marjorie de Sousa increpó a Julián Gil de mostrarse indignado por no tomarse una foto con su niño, cuando más de 20 veces el actor no ha asistido al Centro de Convivencia para verlo. "¿Por qué no tienes los pantalones de presentarte y hablar conmigo personalmente?¿Por qué llamas a las cámaras?"

Según contó Marjorie de Sousa entre lágrimas, cuando sucedió el terremoto en México su casa quedó totalmente destruida. Sin embargo, y pese a que su hijo estuvo con ella todo momento, Julián Gil nunca la llamó para saber por el bienestar de Matías.

"El terremoto en México fue súper fuerte. Mi casa se cayó ¿Tú crees que recibí una llamada del padre de mi hijo para preguntar si estaba bien? Son tantas cosas que no digo porque el día de mañana, Matías se presenta y verá todo esto absurdo, burdo", dijo Marjorie de Sousa.

Marjorie de Sousa llora y le responde a Julián Gil

