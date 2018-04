Marjorie de Sousa le responde fuerte y claro Julián Gil por filtración de mensajes de WhatsApp

Una discordia que no tiene cuando acabar. Marjorie de Sousa le respondió fuerte y claro a Julián Gil luego de la filtración de unas capturas de pantalla de las conversaciones de ambos en WhatsApps sobre las visitas a su pequeño hijo.

El programa "Ventaneando" consiguió las declaraciones exclusivas de Marjorie de Sousa en las que menciona que Julián Gil está 'haciendo un circo' de la situación.

“Yo creo que ahorita esto está en manos de la justicia, porque he intentado llegar a esta persona muchas veces y siempre termina ridiculizándome, tratando de hacerme quedar como una loca, como la mala, y que él sea el bueno, el gran padre”, dijo Marjorie de Sousa.

“Ahora dice ‘ay, soy la pobre víctima por la foto’. ¿Por qué no llamó y me dijo? No hay que mandar a terceros porque no voy a exponer la seguridad de mi hijo. Él es el papá, las puertas nunca se las he cerrado", agregó muy enfática.

Finalmente, Marjorie de Sousa indicó que todo los temas relacionado a su expareja tendrán que ser tratados a través de la vía legal.

“Todo tiene que ser legalmente, he tratado mil veces de llegar a un acuerdo, pero nada. Si todo tiene que ser con el Juez, se respeta lo que él decida”, agregó la actriz.

Como se recuerda, hace unos días, Julián Gil quiso tomarse una foto con su hijo saliendo del Centro de Convivencia, en donde solo permanece una hora con el menor. El asistente de Marjorie de Sousa se lo negó y se llevó al niño rápidamente. Aquí más detalles.