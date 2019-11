Tras “Avengers: Endgame” el futuro de Hulk es una de las más grandes interrogantes de los fans. Mientras algunos héroes recibieron un final definitivo, otros ya tienen confirmadas sus apariciones en películas o series; sin embargo, el gigante esmeralda todavía no tiene un proyecto concreto.

Bajo esta premisa, el actor que da vida a Bruce Banner en el Universo Cinematográfico de Marvel contó que recientemente conversó con Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, sobre las próximas aventuras del personaje.

Durante su participación en la Tokio Comic Con, Mark Ruffalo dijo que Feige estuvo muy interesado en escuchar su propuesta.

“Kevin Feige me preguntó la semana pasada si tenía más ideas o historias para Hulk… Dije que sí, creo que todavía hay algunas historias que contar. Y él dijo: ‘Bueno, ¿por qué no vienes y me cuentas sobre ellas y veremos si podemos encontrarles un lugar en el universo Marvel?'”, expresó el actor, según declaraciones recogidas por Comicbook.

Aprovechando la nueva gama de personajes a disposición del estudio tras la fusión de Disney y 20th Century Fox, Ruffalo dijo que le gustaría una batalla entre Hulk y Wolverine.

“Hulk contra Wolverine. Me gustaría ver eso. Hulk contra Wolverine”, sentenció el actor.

Recordemos que Hulk vs Wolverine es un duelo que tiene una larga historia en los cómics de Marvel y que de hecho comenzó en las páginas de “The Incredible Hulk #181” (1974), donde el mutante fue presentado oficialmente y luchó contra Wendigo y el gigante esmeralda.

Cabe señalar que si bien es un deseo latente del actor, el estudio no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha anunciado como introducirá a los mutantes en su universo cinematográfico.