Chris Evans le dice adiós al UCM y al Capitán América tras Avengers: Infinity War [FOTOS]

¿Adiós y buena suerte? Todo parece indicar que Chris Evans oficialmente colgará el traje del Capitán América tras el estreno en el 2019 de la cuarta parte de la saga Avengers, que –en palabras de Marvel– marcarán el final de una era.



En una entrevista con The New York Times , Chris Evans reveló que no tiene planes de regresar a la multimillonaria franquicia y que espera cumplir con su cronograma de las regrabaciones de la citada película para dejar atrás al popular superhéroe de Marvel.



Capitán América - Compilación de sus peleas

“Uno tiene que bajarse del tren antes de que lo bajen”, dijo Chris Evans, que ha sido parte integral del Universo Cinematográfico de Marvel desde la Fase 1 con su debut en solitario en 2011 con Captain America: The First Avenger.



Su personaje también apareció en dos exitosas secuelas ( Captain America: The Winter Soldier y Captain America: Civil War en 2014 y 2016, respectivamente), así como en las dos primeras películas de Avengers.



Mientras tanto, todavía podremos disfrutar de Chris Evans con la primera parte de Avengers : Infinity Warllegue a los cines este 27 de abril y después del próximo, todos nos preguntaremos: ¿Quién será el nuevo Capitán América? Corren las apuestas.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.