Hace unos meses, Mary Paz Banquells sorprendió a todos sus fanáticos al confesar que fue víctima de abusos verbales y psicológicos por parte de su ex esposo Alfredo Adame. La también actriz contó que ha logrado superar esta situación y a continuado adelante con su vida junto a sus hijos.

Es así que continuó con su carrera actoral, pero debido a la crisis ocasionada por el COVID-19 los teatros tuvieron que suspender las funciones y, ante la falta de perritos, tuvo que cerrar su pensión para estos animales, lo que la dejó sin ingresos y trabajo.

Aunque no se dio por vencida y con el apoyo de sus hijos logró salir adelante, así que inició un negocio de venta de pasteles y sin duda, tomo la mejor opción para hacerle frente a la crisis ocasionada por la pandemia.

MARY PAZ Y SU NEGOCIO DE PASTELES

En entrevista para el programa de espectáculos “ Ventaneando ” , Mary Paz Banquells reveló que fue su hijo Diego quien la motivo a tomar otra alternativa para sacar adelante a su familia, recomendándole así la venta de pasteles.

“Gracias a esta cocina hemos podido mis hijos y yo sobrevivir durante esta pandemia”, dijo la actriz, quien reconoció haber pasado momentos en los que se sentía desesperada ante la falta de trabajo.

“Diego me vio lloraron y me preguntó qué sucedía, así que le dije que no sabía como íbamos a sobrevivir y sin más, con una fortaleza única me dijo que pensará y confiará en mis capacidades para seguir adelante”, contó la actriz.

“Yo no lo hubiera logrado sola, si no hubiera sido por el apoyo de mis hijos”.

El negocio de comida emprendido por la actriz la ha unido más a sus hijos, revela que sus hijos se encargan de la administración y las redes sociales para difundir los productos en venta de su madre.

