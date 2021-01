Pese a todos los cuidados que tuvieron, el cantante Mau Montaner dio positivo a COVID-19 por lo que se encuentra confinado en su casa hasta que supere la enfermedad. Así lo dio a conocer el propio cantante en sus redes sociales.

Para alegría de sus millones de seguidores, el hijo del baladista Ricardo Montaner aseguró que se encuentra muy bien, pero cumplirá con la cuarentena.

“Los amo... Sé que he estado perdido, perdonen. Hace un par de días salí positivo al COVID y aunque me siento muy bien he estado encerrado en mi casa descansando y cuidándome en cuarentena. He tenido muy pocos síntomas gracias a Dios, pero quería contarles pa que supieran que estoy bien! Los pienso full y doy gracias a Dios a diario por ustedes”, escribió el intérprete.

Su padre, no aguantó las ganas y fue hasta su casa para visitarlo. Aunque confesó que solo hablaron por unos minutos a muchos metros de distancia.

“Te amo mijo... me encanto visitarte con mami, aunque hablamos a 10 metros de distancia”, escribió Ricardo Montaner.

Pero no fue el único que no aguantó las ganas de verlo. También lo hizo su hermano y dúo perfecto Ricky, quien solo lo pudo ver a través de la ventana.

“Mau tiene Covid y yo soy un tipo responsable... Con Covid, pero nunca mal vestido, swipe right pa ¡Una sorpresa!”, escribió Ricky en la cuenta de Instagram que ambos comparten.

Allí también anunció que él y su hermano serán parte del reality La Voz Kids. Compartirán el set con Belinda, Camilo, y María José por el canal Azteca Uno.