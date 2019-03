Mauricio Abad: el actor peruano revelación nominado a los premios TV y Novelas de México | ENTREVISTA

Mauricio Abad se la jugó todo por hacerse un futuro en México y sacar adelante su sueño: convertirse en actor. Luego de participar en la megaproducción de Televisa 'Like: La Leyenda', cosecha los frutos de su esfuerzo con una nominación a los premios TV y Novelas.

Conversamos con él, hace unas semanas, a pocas horas de lo que iba a ser el estreno de la obra de teatro 'Niños Lindos' que protagonizaba. La emoción y nervios del joven actor, al otro lado del hilo telefónico, se mezclaban con el espíritu de perseverancia que afirma lo motiva a luchar por hacerse un nombre en esta dura industria.

En el Perú, Mauricio Abad realizó algunos comerciales y trabajó como modelo, sin embargo, el 'bichito' de la actuación aún estaba en él. Decidido a concretar ese sueño, lo dejó todo y empezó a estudiar de lleno en diversos talleres en México, entre ellos, el CEA de Televisa.

"Hay que tener mucha constancia, mucha disciplina y ganas de querer salir adelante. Se da mucho que luego de estar en una superserie, se acaba, y luego que otra oportunidad más se puede dar de que agarres un protagónico. Cada uno se va haciendo su camino", comenta.

'Like' llegó como 'la oportunidad de vida'. Canto, baile y actuación eran algunas de las capacidades que debía explotar para ser parte de este proyecto del conocido productor Pedro Damián, catalogado como el 'Nuevo Rebelde'. Mauricio Abad atrapó este protagónico y fue conocido como 'el peruano' de la serie. Las puertas del mundo se abrieron para él.

"Iba super 'palteado' (a los castings), nervioso, era una locura. Conocí mucha gente en 'Like' que ahora son mis amigos. La producción, luces, fueron una enseñanza en todo el proceso", agrega.

Con la novela, también vinieron las comparaciones. Muchos no confiaron en el proyecto que a todas luces parecía iba a ser un 'remake' de Rebelde. Pese a eso, la presión fue algo que tuvo que aprender a manejar en todo el proceso.

"A quien no le gustaría hacer 'Rebelde'. Teníamos mucha presión, pero nos habló Pedro (Damián) y varios directores. Nos dijeron que querían hacer algo igual, era la idea, pero el proceso debía ser divertido y que debía gustarnos. Estamos conformes con el trabajo que hicimos, pese a las comparaciones", precisó.

"Like, la leyenda" "Like, la leyenda"

De todo 'Like', Mauricio recuerda un momento en el que puso a prueba todo su talento. Con la ayuda de los productores, el joven actor pudo salir airoso de aquella prueba y quedarse con una nutritiva experiencia.

"Tuve que hacer una escena en la que se moría mi mamá, fue fuertísimo y fue muy difícil. Yo, como Mauricio, soy muy reservado, en este caso, el personaje no era así. El director Eloy Ganuza me dio unos tips para transmitir más. Allí me fui llenando y la emoción salió. Esta escena me quedó grabada", cuenta.

Tras esta 'locura' como él la llama, Mauricio Abad fue nominado a los premios 'TV y Novelas', en la categoría de Mejor Actor Juvenil, un reconocimiento que toma con mucha humildad pero que lo motiva a seguir 'luchándola'.

"Siento que todos van a tener una oportunidad en la vida. La cosa es estar preparado en el momento indicado", finaliza.

