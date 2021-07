El actor Mauricio Ochmann, recordado por su participación en series como “El Chema” o “El señor de los cielos” se sinceró y habló sobre una etapa desconocida en su vida: su adicción al alcohol y la vez que tuvo que internarse en una clínica de rehabilitación.

Según explicó el actor durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, tuvo una adolescencia tardía en la que necesitó de ayuda para salir adelante. Fue tanta la presión que tuvo que pedir ayuda e ingresar a una clínica de rehabilitación.

“La infancia y la adolescencia estuvo difícil, había muchos esqueletos y fantasmas adentro. La verdad es que ahí como a los 8 años se me cruzó una cerveza enfrente y para todo este mundo interior que estaba viviendo fue como de perlas porque como que amortiguaba el dolor interior”, contó el actor.

“Tuve que levantar la mano y pedir ayuda porque estaba ya en un camino de excesos y de una muerte lenta inconsciente, pero algo dentro me decía: ‘Este no eres tú, esto no es por aquí’, pero me duró hasta los 28 años, una adolescencia tardía y a los 28 ahí fue cuando levanté la mano y pedía ayuda... Me fui y me interné a una clínica”, añadió.

En la misma entrevista, Ochmann confesó que llegó a sufrir varios episodios de bullyng de sus maestros y compañeros en el colegio debido a la confusión de sus apellidos.

“Los maestros se burlaban de mí y los compañeros. Sí, sufrimos bullying, pero para mi fortuna la directora de la escuela acababa de adoptar, entonces se enteró del relajo y dijo: ‘Déjenlo que se ponga como quiera, que se llame como se quiera llamar’, entonces ahí como que paró”, contó.

