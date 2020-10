Mauricio Ochmann es un reconocido actor de telenovelas. El intérprete mexicano de 42 años ha construido un éxito carrera en la que ha participado en diversas telenovelas, series y películas. Su talento ha destacado en producciones como “Marina”, “Victoria”, “El Clon”, “El señor de los cielos”, “El Chema”, entre otras.

La carrera del actor no se detiene, es reconocido en diversos países por su trabajo y profesionalismo, destacando en el medio artístico. Además de gozar de fama y del cariño del público, Mauricio Ochmann tiene otras razones especiales para sonreír: sus dos hijas Lorenza y Kailani.

Se podría decir que el actor pasa por un buen momento en su vida, sin embargo no todo fue felicidad. Mauricio Ochmann recordó uno de los momentos más difíciles de su vida, el proceso para superar su adicción al alcohol y las drogas.

Durante una entrevista con “El Break de las 7”, programa de Univisión, el actor mexicano confesó que fue una etapa muy difícil y muy dura de salir. Él llegó a tocar fondo, momento en el que se dio cuenta que estaba destruyéndose y destruyendo su vida.

Asimismo, Ochmann contó que buscó ayuda en varias ocasiones pero que la decisión de darle un giro a su vida ocurrió después de que nació su hija Lorenza, producto de su primer matrimonio con María José del Valle, cuya relación terminó en 2008.

“Levanté la mano y pedí ayuda, fue el momento más importante de mi vida”, comentó. "Justo fue una decisión que tome cuando nació Lorenza. Como que dije “no, espérate, no puedo”, entonces ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida porque esto si es vida, lo otro no", agregó.

Tomar la decisión no fue fácil, ya que tuvo que cambiar muchos aspectos de su vida. Mauricio Ochmann dijo que tuvo que cambiar de amistades, hábitos y empezar desde cero para poder salir de su adicción al alcohol y las drogas.

“De alguna manera fue borrón y cuenta nueva y aprender también a lidiar. Porque no solo se trata de estar en este medio, también la sociedad está hecha para que consumas y te evadas de tus emociones y no enfrentarlas. Entonces si fue un proceso de aprendizaje, de crear nuevos hábitos, nuevas amistades, de crear todo un ambiente de vida distinto”, explicó.

“Mi sueño más grande era ser papá, y tengo dos hijas maravillosas y son mi proyecto más importante y lo atesoro. Pero a título personal, creo que si es lo más importante que he hecho porque ahora soy capaz de disfrutar la vida”, finalizó.

