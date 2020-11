Lucía Méndez es de aquellas mujeres que no se queda callada ante cualquier cosa que la desconcierte. Luego de contar que hace algunos años tuvo un altercado con Madonna durante uno de sus conciertos por no querer pararse en su show, ahora salió a hablar de Brad Pitt , el actor de Hollywood considerado uno de los hombres más guapos del mundo.

En una transmisión de YouTube para TlNovelas, la actriz y cantante narró cómo fue el día en el que conoció al protagonista de “Once Upon a Time in Hollywood”, aunque dijo que no guarda uno de los mejores recuerdos.

“Un día llegue a los Oscar y andaba yo buscando a Brad Pitt, andaba como loca”, empezó diciendo. En ese afán vio a su esposa Angelina Jolie, de quien dijo era una mujer muy delgada. “Flaquísima, pero flaca era un piropo. Era delgadísima y al lado estaba él [Pitt]”.

Debido a que había encontrado a quien tanto quiso, no dudó en acercarse y al ponerse delante de él, señaló que se llevó una gran decepción.

Lucía Méndez protagonizó varias telenovelas, entre ellas "Valentina", donde su personaje principal murió (Foto: Televisa)

“Pude pararme enfrente de él y les juro que me llegaba aquí [señalando a sus hombros]. Yo traía unos taconazos, mido 1.70 y llevaría unos 15 centímetros; entonces, yo medía 1.85. Pero cuando lo vi así, chiquitito pues como que medio me decepcioné un poco”, manifestó.

Pese a que reconoció que el actor tenía una personalidad divina, indicó que su rostro estaba descuidado. “La piel un poco maltratada como si hubiera tenido mucho acné y muy chaparrito”.

Méndez finalizó diciendo que el séptimo arte transforma a las personas que actúan en ella. “Entonces como que dije que Hollywood es Hollywood porque la gente que es pequeñita la ves enorme y realmente es un pedacito. Es muy bajito Brad Pitt”.