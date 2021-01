Desde que comenzó su carrera actoral por los años 70, Andrés García alcanzó rápidamente la fama por sus buenas interpretaciones. Si bien, su vida estuvo marcada de reconocimientos, la gran cantidad de romances que tuvo lo han llenado de polémicas; ya que según él mismo reconoció, jamás pudo ser “fiel”. Producto de sus relaciones llegó a tener varios hijos. “Son cuatro que yo pueda acordarme ahorita, sanguíneos”, indicó.

MÁS INFORMACIÓN: La última telenovela en la que trabajó el galán Andrés García

Muchos podrían imaginar que si al actor le han ido tan bien en su trabajo en el teatro, cine y televisión, lo mismo ocurriría en su vida familiar; sin embargo, la relación que tiene con sus hijos Andrés, Leonardo, Andrea y Arena no es muy buena. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en “El minuto que cambió mi destino” contó la verdadera razón del distanciamiento con ellos.

Andrés García habló dela relación que mantiene con sus hijos, de los cuales se encuentra alejado. (Foto: Captura Imagen Televisión

LE DIO PRIORIDAD AL TRABAJO

De acuerdo con sus palabras, García le dedicó más tiempo a su trabajo que estar al lado de sus hijos, pero por una razón: quería obtener todo lo que pudiera para dárselo a sus seres queridos.

“Yo creo que no pude estar el tiempo que yo debí estar con mis hijos porque yo siempre quise tener lo que la clase media o media alta no tenía, sino lo que tenían los multimillonarios. Siempre quise tener lugares grandes y trabajé toda la vida. Toda la vida estaba en España, Argentina, Colombia, México, Chihuahua”, manifestó.

Es decir, Andrés García no pudo estar con sus pequeños el momento que debía. “Me veían en las entrevistas y en los periódicos, y luego regresaba tres o cuatro días (a la casa) y ya tenía otro trabajo. Me faltó tiempo de convivir con ellos. Ni modo, fue un mal calculo que hice, pero de no haber tenido nada a llegar a hacer todo lo que hice, no podía dejar de trabajar”.

Tras ello, y por su propia experiencia dio un consejo a todos los padres. “Yo les diría a las personas que convivan más con sus hijos, lo más posible porque es muy importante”.

​Andrés García ha tenido muchos amores, pero solo se ha enamorado cuatro veces (Foto: Tv Azteca)

¿CÓMO SE LLEVA ACTUALMENTE CON SUS HIJOS?

Al ser consultado sobre con cuál de sus cuatro hijos se lleva mejor, el actor de 79 años señaló “con ninguno” y explicó por qué no tiene una buena relación.

“Mis hijos sanguíneos salieron muy ‘Garcías’. Cada cual quería hacer su imperio, cada cual quería hacer su estrellato; y entonces para ellos les estorbaba siempre la sombra del papá. Hasta películas, yo los metí a las primeras películas, pero ya luego querían estar en películas donde no estuviera su papá que los regañara. Yo quería que fueran grandes actores y salieron buenos actores. Entonces, ya ni de grandes hubo buena relación”, dijo en la entrevista.

Tras ello dijo que su relación no está bien y no pueden estar juntos porque Andrés y Andrea están en Estados Unidos, mientras que Arena está en Zihuatanejo. Recordó que se enteró que el padre de esta última cuando él tenía 36 años y ella 8. “A las mamás les pasa algo raro cuando tienen un hijo de una persona famosa, pues creen que uno se los va a quitar”; asimismo, dio a conocer que la ha visto un par de veces y habla con ella de vez en cuando.

En cuanto a Andrea señaló: “Hace tiempo que no la veo, la vi cuando estábamos trabajando los dos en Estrella TV, el programa que yo tenía en Estados Unidos. Luego ella hizo su propia vida, de hecho, no le habla ni a su mamá. Ella decidió hacer sus amistades y como que adopto una familia de otra señora”.