¡Terrible noticia! Dave Mustaine, líder de Megadeth, reveló que padece cáncer de garganta | FOTOS

El líder y vocalista principal de Megadeth , Dave Mustaine, anunció este lunes que ha sido diagnosticado con cáncer de garganta. Lo hizo a través de una carta compartida en la cuenta oficial de Facebook de la banda de rock.

En el extenso mensaje de Facebook, Mustaine, de 57 años, explicó que ya está trabajando con sus médicos en un “plan de tratamiento”, el cual ya empezó. Además, se conforta al señalar que tiene una “tasa de éxito del 90%”.

"He sido diagnosticado con cáncer de garganta. Es claramente algo que se respeta y se enfrenta a la cabeza - pero me he enfrentado a obstáculos antes", señaló Dave Mustaine.

Asimismo, el cantante señaló que tras este diagnóstico, Megadeth tendrá que cancelar gran parte de sus presentaciones previstas este año.

“Por desgracia, esto requiere que cancelemos la mayoría de los conciertos de este año. El ‘Megacruise’ se celebrará y la banda será parte de él de alguna manera… Megadeth estará de vuelta en la carretera tan pronto como sea posible", agregó.

Cabe señalar que Megadeth estaba trabajando en un nuevo álbum que pronto saldría a la luz; sin embargo, este anuncio probablemente también este retrase su lanzamiento.