Mel B habla sobre su ‘aventura’ con otra integrante de las Spice Girls

Durante 20 años la prensa y los fanáticos hablaron sobre una presunta relación amorosa entre las integrantes de las Spice Girls. Recientemente, Mel B ha confirmado que tuvo una aventura con Geri Halliwell.

La confesión de Mel B se llevó a cabo una entrevista con Piers Mogan, el columnista de Mail on Sunday, a quién reveló que tuvo relaciones sexuales con la integrante de las Spice Girls.

Ella va a odiarme por esto, porque ella es muy elegante, tiene su casa de campo y a su esposo, pero es un hecho. No fue algo serio, sólo fue algo que sucedió. Nos reímos y ya”, dijo Mel B.

La cantante e integrante de las Spice Girls no dijo si mantuvieron un romance ininterrumpido, pero dejó entrever que que actualmente no tienen una buena relación.

“Ya está, lo he dicho todo. Ahora (Geri Halliwell) me va a matar”, dijo Mel B, quien además confesó que no tiene alguna preferencia sexual: “Te enamoras de quien te enamoras”.

Las Spice Girls son una banda pop británica de la década de los 90, que pronto realizará su primera gira en diez años sin Victoria Beckham.