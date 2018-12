La cuarta entrega de la franquicia de “Men in Black” ha llegado y está protagonizada por Chris Hemsworth y Tessa Thompson, quienes interpretan a dos miembros del grupo secreto, Agent H y Agent M, respectivamente, para sumergirse en una misión global para salvaguardar al planeta.

Los protagonistas, quienes ya evidenciaron su gran química en la película “Thor: Ragnarok”, lideran el nuevo equipo del grupo secreto de cazadores de extraterrestres.

Tommy Lee Jones y Will Smith, quienes protagonizaron las tres anteriores películas de “Men in Black” no aparecen en la nueva entrega.

“Men in Black: International”, tendrá como escenario la ciudad de Londres a diferencia de los anteriores films de la saga.

La cuarta entrega de “Men in Black” está dirigida por Felix Gary Gray y llegará a los cines de Estados Unidos el 14 de junio del 2019.



Mira el tráiler aquí: