¡Cambio total! Belinda renueva su apariencia para el videoclip de “Amor a primera vista” | FOTOS Y VIDEO

La cantante mexicana Belinda ha demostrado que está dispuesta a cualquier cosa con tal de seguir adelante con sus proyectos musicales. La más reciente muestra es el radical cambio de look al que se sometió para el videoclip de su nueva canción “Amor a primera vista”.

Este sencillo es una colaboración junto a Los Ángeles Azules, Lalo Ebratt y Horacio Palencia. En el videoclip, la artista mexicana muestra dos personalidades, en la primera luce como una joven inocente con un top amarillo y luego aparece con el cuerpo totalmente tatuado.

Por si fuera poco, Belinda señaló que con su nuevo look está marcando tendencias entre sus fans, y en sus stories de Instagram comparó su fotografía con la de otra chica posando con un estilo similar, con maquillaje cargado y tatuajes.

Lo que no sabía Belinda era que la joven en su comparativo era Matilda, la hija de la periodista mexicana Mónica Garza, quien trabaja en la cadena TV Azteca. A través de Twitter, la presentadora de televisión compartió una captura de pantalla con la foto de Belinda y un mensaje.

"Te equivocas estimada Belinda. Matilda es una original, muchísimo antes de lo que te imaginas. Y no tiene nada que ver con 'Chola' como lo llamas. Lo tuyo es una imitación para un vídeo. Lo suyo es arte. En todo caso tu director de arte se inspiró en Matilda. Saludos", escribió en Twitter la periodista.

Esta fue la respuesta que le dio a Belinda. (Foto: Captura)

Asimismo, Matilda, quien jamás se había envuelto en alguna polémica ante los medios, también reaccionó en su cuenta de Instagram.

"Yo llevo años así, y tú 2 días. #Please, Belinda", escribió Matilda en sus stories y etiquetó a la cantante, quien luego de esto no volvió a compartir una fotografía comparando su look.