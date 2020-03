View this post on Instagram

ANTES Y 10 AÑOS DESPUÉS ❤️ Hard Work Pays Off 💪🏻🔥 100% BUILT IN THE GYM 🍑 Cada decisión que tomes, desde lo que comes hasta lo qué haces con tu tiempo libre... te convertirá en aquello que serás mañana, y el día después de mañana. Observa que quieres y comienza a convertirte en esa persona. Disfruta mucho del proceso porque cada día estarás más cerca de tu meta. Ten paciencia porque los resultados tomarán tiempo pero valdrán la pena. No te rindas que si yo he podido tú también lo podrás lograr. Hazlo por ti , para ti y por tu salud.❤️ Lo más hermoso que me ha dejado llevar una vida saludable va más allá de un cuerpo bonito, es sentirme bien conmigo misma. Enfócate, trabaja fuerte, Cree en ti y no permitas que nadie te diga que NO es posible. 💪🏻 Entrenemos junt@s en @fitplan_app