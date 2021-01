Susana Zabaleta es una reconocida actriz y soprano mexicana. La interprete cuenta con una larga trayectoria artística y la mayor parte de su carera la ha desarrollad en el teatro. Pero en el año 2000 regresó a las pantallas de televisión personificando a la antagonista de la telenovela Mi destino eres tú, compartiendo créditos estelares con Jaime Camil, Lucero y Jorge Salinas, bajo la producción de Carla Estrada en Televisa.

Mientras grababan escenas del melodrama, Zabaleta tuvo un cruce de palabras con Jorge Salinas y esto provocó un mal entendido con la productora y finalmente, fue vetada y como no la podían despedir, su personaje fue puesto en coma durante 180 capítulos.

En 2019, en entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino , la actriz se sinceró y revivió el momento que le provocó el veto.

“Estábamos en una camilla, se estaba muriendo el personaje de Jorge Salinas, creo que era mi marido”, relata Zabaleta mientras le dice Gustavo: “¿Siempre se anda muriendo ese no?”, “Sí”, afirma Susana.

¿Qué tal wey? que soy tu pin... karma”, le dice Susana a Jorge. “Entonces entra Carla Estrada y me dice: ‘ya te oí’ y yo: ‘¿De qué?’, ‘Que dijiste pin... Carla’”, le reclamó la productora.

Impactada, Susana acude a sus colegas para que la defiendan y respalden lo que pasó para aclarar el malentendido, sin embargo, todos se hicieron los que no escucharon nada.

La actriz revela que tanto Jorge Salinas como Lucero la ignoraron y no la ayudaron, sin embargo, su reacción fue aún más dura al hablar de esta última.

‘Dije pin... karma, ¿verdad Jorge?’, ‘no, yo no oí nada’... ‘Lucero ¿verdad que dije pin... karma?’ ‘No.. yo no oí nada’”, cuentó la actriz, imitando el tono de voz de la exesposa de Mijares.

“Luego me habló Bernardo Gómez (vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa) y me vetaron. No me despidieron, me tuvieron 180 capítulos en coma, eso estuvo padre porque cobraba”.

En otro entrevista, también en 2019 para el programa “La Saga” del canal de YouTube de Adela Micha, la actriz reveló que a pesar que han pasado años, nunca va a superar el hecho de haber permanecido en cama durante las filmaciones de la telenovela Mi destino eres tú.

“Todos los demás si actuaban, Lucerito y Jorge Salinas que era mi pareja en ese momento, digo, no de verdad”, dijo.