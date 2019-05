Mia Khalifa se reduce el busto tras accidente en partido de hockey y lo documenta en video

Tras un accidente que sufrió en un partido de hockey de la NHL, Mia Khalifa decidió reducirse el busto para que no sufra complicaciones en el futuro justo ahora que está organizando su boda con el chef Robert Sandberg, con quien sale desde hace tiempo. La ex actriz de cine para adultos y en la actualidad mediática comentarista deportiva, documentó todo el proceso en un video que subió a sus distintas redes sociales.

En mayo de 2018, Mia Khalifa sufrió el impacto en uno de sus pechos de un disco a unos 120 kilómetros por hora durante el encuentro de la NHL entre los Washington Capitals y los Tampa Bay Lightning.



"Me ha golpeado el puck (disco) en el pecho durante el partido, y estoy un 80% segura de que se me ha roto el implante de seno", escribió Mia Khalifa en ese entonces.



Aunque ese accidente le obligó a pasar por el quirófano, Mia Khalifa se sinceró con sus fans, indicando que su intención también es convertirse en madre tras casarse con Robert Sandberg.



"A veces las cosas son feas, sangrientas, aburridas y están cubiertas de brotes hormonales, pero eso es la vida y siempre la abrazaré" indicó Mia Khalifa.



Mia Khalifa documentó el video de su cirugía, no sin antes advertir a sus seguidores que es "extremadamente gráfico , y no para los débiles de corazón".



"Compartimos tanto de la cirugía real como lo permitían los términos y condiciones de YouTube. Solo quiero agradecerle a @drjaycalvert y su equipo en @roxspanb y especialmente a @jolene_aesthetics_roxspa por hacer que mi recuperación fuera tan fácil", detalló Mia Khalifa



Actualmente, Mia Khalifa cuenta con más de 15 millones de usuarios en Instagram. Después de una gran carrera en el cine para adultos ahora es comentarista deportiva.