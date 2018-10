El cantante Michael Bublé habló por primera vez en TV sobre el difícil capítulo en su vida que él y su esposa Luisana Lopilato tuvieron que afrontar cuando a su pequeño hijo Noah (6) le detectaron cáncer al hígado a los 3 años.

Durante el último episodio de la sección “Carpool Karaoke” , del programa de James Corden, Michael Bublé no solo cantó algunos de sus temas musicales como “Haven’t Met You Yet” y “It’s A Beautiful Day”. El canadiense abrió su corazón y reveló los detalles más dolorosos de la batalla contra el cáncer de su hijo.

Según contó Michael Bublé, cuando los doctores le dieron el diagnóstico de Noah pensó que su vida había terminado. "Es algo tan doloroso con tan solo hablar de ello. Tuvimos el diagnóstico y, eso fue todo, mi vida se acabó"

El cantante también contó que los doctores no le dieron mucha esperanza al inicio, así que tanto él como Luisana Lopilato tomaron el día a día como viniera. Además, Michael Bublé reveló que al inicio de todo el proceso, él fue quien tuvo la fuerza para levantar a su esposa. Ahora, la actriz lo hace por él.

"Cuando todo comenzó, me convertí en la fortaleza que nos mantenía a flote y traté de ser positivo. Pero cuando se terminó la quimioterapia y nos dijeron que lo había logrado, que estaba todo bien, me caí. Mi esposa es la que me sostiene ahora", declaró Michael Bublé en el Carpool Karaoke.

Al final del segmento, tanto el cantante como James Corden alentaron a los televidentes a contribuir con Stand Up to Cancer. La organización busca una cura para esta penosa enfermedad.