A través de Instagram los actores Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron que su relación amorosa de un año y medio llegó a su final, lo que originó que sus seguidores se preguntaran qué pasó. En medio de las especulaciones en redes sociales apareció una publicación de la protagonista de ‘Quererlo todo’ que dejó a más de uno impactado, pues empezó a vender un anillo de compromiso de la exclusiva firma de joyas Tiffany & Co.

“Hombres románticos y comprometidos, vendo un anillo de compromiso para el que ya se anime a dar el paso. Escríbanme por DM!! Nuevo y con la mejor energía del amor”, escribió la actriz en redes y la pregunta no tardó en llegar: ¿era un regalo de su coprotagonista en la telenovela de Ignacio ‘Nacho’ Sada que se ve en Las Estrellas?

Para acabar con las especulaciones, la misma Michelle Renaud contó la verdad de lo que estaba sucediendo y sorprendió aún más al mostrar que lleva un anillo de compromiso en su mano, a pesar de haber terminado con Danilo Carrera.

“Ya me escribieron hasta tías preguntando... ¿de quién es ese anillo?. ¡No, él mío está aquí…!, no se crean, es de un amigo y estoy ayudando a venderlo”, precisó en un video que dejó también dudas pues las interrogante afloró sobre la sortija, al no saberse si fue dada por el actor o su exesposo, Josué Alvarado en 2016.

Michelle Renaud mostró el anillo en oferta, pero también lució el suyo en su mano para negar que lo esté vendiendo. (Foto: @michellerenaud / Instagram)

Si bien la actriz aseguró que solo está ayudando a un amigo a venderlo, los mensajes no tardaron en llegar a redes sociales pues sus fans aún no salen del asombro tras su repentina separación con Danilo Carrera.

Vidas separadas

“Con toda la tristeza del mundo pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita, queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación. Hoy nos queremos más que nunca; tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a ustedes todas la muestras de cariño para nuestra relación. No se preocupen que solo termina la relación romántica pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo. Seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en ‘Quererlo todo’”, dijo Michelle Renaud en su mensaje de Instagram el 25 de enero refiriéndose también a la novela que ambos están grabando.

Los actores que se enamoraron tras protagonizar ‘Hijas de la Luna’ de Televisa, anunciaron que eran pareja en junio de 2019 y desde ahí las demostraciones de amor y complicidad no faltaron en las redes sociales, donde sus fans eran testigos del sentimiento, amistad y felicidad que compartían a diario, incluso, vivieron el coronavirus juntos y tuvieron que recibir el 2021 en cama superando la enfermedad.

El fin de la relación fue una decisión de mutuo acuerdo y terminaron en buenos términos, al punto que Michelle Renaud no dudó en compartir un emotivo video realizado por su club de fans resaltando los mejores momentos que vivió con Danilo Carrera, pequeño Marcelo, hijo de ella.

“Qué lindo video. Aww, es la primera vez en mi vida que al terminar con alguien recibo tantos mensajes de apoyo, de amigos, familiares y nuestros bellos seguidores. Gracias!! Danilo Carrera y yo estamos muy unidos ahorita haciendo realidad en la ficción lo que ustedes querían en la vida real. Así que no se pueden perder ‘Quererlo todo’. En algún lugar nuestro amor triunfa”, escribió en su cuenta de Instagram.

Quererlo todo tiene como protagonistas a Michelle Renaud y Danilo Carrera (Foto: Televisa)

Con esto, Michelle Renaud dejó en claro que el amor entre ellos continúa, pero de otra manera y que agradece lo compartido y aprendido en la relación que se perfilaba como una de las más sólidas entre las celebridades de México.