Sorprendieron a más de uno con su separación, pero la revelación de la verdadera causa dejó aún más desconcertados a sus fans, pues los actores Michelle Renaud y Danilo Carrera contaron en un live en Instagram lo mucho que se aman, pero que “queremos cosas distintas”, resaltando los deseos de la protagonista de la telenovela ‘Quererlo todo’ de convertirse nuevamente en madre, algo que no está en los planes inmediatos del que era su compañero de vida por año y medio.

“Nuestra verdad”

Luego que el 25 de enero compartieran en sus redes sociales un mensaje anunciando el fin de su relación “con toda la tristeza del mundo” y dejando en claro que “hoy nos queremos más que nunca”, y que “jamás nuestra amistad y gran compañerismo” se verían afectados, los seguidores de la pareja que se enamoró tras protagonizar ‘Hijas de la Luna’ de Televisa, quedaron con muchas dudas y surgieron rumores, pues días antes se les veía muy enamorados y hasta compartiendo con el pequeño Marcelo, hijo de ella; entonces ¿qué detonó la separación?

“De verdad nos amamos y estoy súper agradecida con él. Platicamos y queremos cosas distintas, yo quiero una familia, quiero hijos, y él también pero no ahorita. Tenemos la misma edad, 32 años. Estoy adelantada en procesos. Creo que ya estoy en la edad de hacerlo (...) Tengo a mi hijo, quiero otro hijo ya pronto, quiero una familia”, contó Michelle Renaud quien no pudo evitar llorar durante la transmisión en Instagram.

Ante esto, Danilo Carrera explicó lo que estaba pasando por su mente: “Si tuviera 35 o 36, creo que tal vez estuviera en ese momento de mi vida. Y es súper difícil, en verdad, a mí también me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor”.

Michelle Renaud es mamá de Marcelo, un niño de 4 años que tiene una gran relación de amistad con Danilo Carrera. (Foto: @michellerenaud / Instagram)

Ventanas abiertas

Tanto Michelle Renaud como Danilo Carrera dejaron en claro que hay “mucho amor” entre ellos, pero prefieren tomar caminos separados para cumplir metas personales y “fue una decisión de los dos”.

“Ni siquiera es que queramos cosas diferentes, es que estamos en tiempos diferentes (...) También pienso en 50, 60 años, estar contigo y algún día poder compartir, y cumplir todos los sueños que teníamos. Y tal vez es una manera, ahorita, de cerrar la puerta y dejar la ventana abierta”, aseguró Carrera.

La actriz, quien agregó que “nunca había tenido una relación tan bonita” y se refirió a él como “mi mejor amigo, mi cómplice”, explicó que “el problema que tengo es que Marcelo va a cumplir cuatro y si yo tengo otro hijo, me gustaría que no se llevaran tanto porque quiero que sean hermanos, hermanos, de por sí ya son de diferente papá (...) Si me espero a sus tiempos, en cuatro años, cinco, Marcelo va a tener ocho o nueve, y en realidad va a haber mucha separación y para mí eso si es muy importante”.

Antes de terminar la transmisión, el actor también llenó de elogios a su expareja y le dijo “aprendí de ti (...) Siento que a mí me enseñaste a reír, porque no reía nunca. En verdad, me enseñaste a ser feliz. Me enseñaste a ver la vida de colores. Yo la veía en blanco y negro. Tú me enseñaste a vivir muchas cosas, me enseñaste a vivir el momento”.

Si bien su relación llegó a su fin, los fans Michelle Renaud y Danilo Carrera pueden seguir disfrutando de verlos juntos en la telenovela ‘Quererlo todo’ en la que ambos son protagonistas y se atraen.