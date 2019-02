Mike Shinoda habla sobre el futuro de Linkin Park y aclara si retomarán el grupo con un nuevo vocalista

Tras la muerte de Chester Bennington , la banda Linkin Park entró en una etapa de incertidumbre. Ahora, uno de sus integrantes, Mike Shinoda, salió al frente para hablar sobre el futuro de la agrupación de rock con un presunto nuevo vocalista.

El músico reveló que por el momento no se ha reunido con todos sus compañeros, y que se dedica de lleno a componer canciones y realizar presentaciones en solitario.

"No lo sé. Ahora mismo, soy muy flexible. Estos conciertos en solitario son los únicos que tengo planeados hasta ahora. No tengo más planeados… Estoy manteniendo las cosas abiertas ahora para nuevas experiencias y conversaciones. Y estoy escribiendo todo el tiempo. He estado en el estudio y componiendo con otra gente también, produciendo para otros y escribiendo para otros”, reveló al portal alemán Rock Antenne.

Sobre el futuro de Linkin Park, Mike Shinoda aclaró que no hay nada seguro, pero que probablemente pronto se juntarán para conversar sobre el futuro de la banda.

"Habitualmente nos vemos, pero no todos juntos. Estoy seguro de que vamos a juntarnos pronto solo para salir por ahí y comprobar qué pasa… (¿Si reemplazaremos a Chester con otro vocalista?) No es mi objetivo ahora mismo, creo que tendría que ocurrir de manera natural", contó Shinoda.

"Y si encontramos a alguien que sea una persona genial que opinemos que puede encajar personal y estilísticamente, entonces podría verme intentando hacer algún material con alguien. No por el hecho de reemplazar... No me gustaría nunca sentir que estuviéramos reemplazando a Chester", agregó el músico.

Cabe señalar que Mike Shinoda aclaró que no pondrán un cartel de “búsqueda de vocalista”, porque sería “inapropiado y probablemente una terrible idea”; sin embargo, asegura que si sus compañeros siguen interesados en seguir con Linkin Park y el público los respalda, sí habría un futuro de la banda.

Recordemos que en enero de 2018, Mike Shinoda publicó un EP titulado “Post traumatic” en el que se lanzaba como solista y trataba de sanar de alguna manera las heridas producidas tras la muerte de Chester Bennington, quien se suicidó en julio de 2017 a los 41 años.