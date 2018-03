Mila Kunis y Ashton Kutcher no dejarán herencia para sus hijos por está insólita razón [FOTOS]

Aunque suene increíbles para algunos, Mila Kunis y Ashton Kutcher han decidido desheredar a sus dos hijos. Los actores tomaron la decisión como parte de una estrategia de educación.

Así como lo leen, tanto Mila Kunis como Ashton Kutcher informaron que no abrirán una cuenta de fideicomiso para que sus hijos gocen de una jugosa herencia, pues quieren enseñarles a luchar por todo lo que deseen.

En 2017, Mila Kunis recaudó una fortuna estimada en 45 millones de dólares. Por su parte, su esposo y padre de sus hijos, Ashton Kutcher, recaudó una fortuna estimada en 200 millones de dólares. Es decir, en total la pareja tiene 245 millones de dólares para engreír a sus pequeños.

Sin embargo, Mila Kunis y Ashton Kutcher han decidido que ya no usarán sus millones en sus hijos. Si bien es cierto no piensan escatimar en educación, han decidido que no les darán tantos regalos y mimos, pues sus hijos están olvidando el valor de las cosas.

Una publicación compartida de Mila kunis (@_mila_kunis__) el Oct 19, 2016 at 3:19 PDT

"No les estamos creando un fideicomiso, terminaremos entregando nuestro dinero a la caridad y a varias cosas", declaró Ashton Kutcher en una entrevista. Una decisión secundada por su esposa, Mila Kunis.

"Si mis hijos quieren comenzar un negocio y tienen un buen plan, voy a invertir en él, pero no van a tener una herencia. Así con suerte se motivarán para tener lo que han tenido o una parte al menos", aseguraron Ashton Kutcher y Mila Kunis.

Además, Mila Kunis y Ashton Kutcher le han comunicado la decisión al resto de su familia y han pedido que para las fiestas, solo les envíen un regalo a sus hijos, pues no quieren que se acostumbren a tener muchas cosas materiales sin esforzarse.

Una publicación compartida de Mila kunis (@_mila_kunis__) el Nov 1, 2016 at 11:41 PDT

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.